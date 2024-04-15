В Тюменской области начали срочную эвакуацию из-за опасного уровня воды в Ишиме

Вода превысила критическую отметку в 800 см Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Уровень воды в реке Ишим на гидропосте в селе Ильинка Казанского района превысил опасный, критический уровень, составив 808 см. Объявлена срочная эвакуация населения. URA.RU будет вести трансляцию главных событий.

10:19 МЧС во второй раз за утро рассылает смс о критической ситуации по реке Ишим и необходимости срочной эвакуации.

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10:15 В Тюменской области временно ограничено движение транспорта еще по двум низководным мостам. В Абатском районе — через реку Ишим, на третьем км автомобильной дороги Ощепково-Назарово, и в Ишимском районе — через реку Ишим, на первом км автомобильной дороги «Подъезд к д. Рагозина». Движение будет возобновлено после окончательной стабилизации паводковой ситуации в регионе.



Всего в Тюменской области введены временные ограничения по 11 низководным мостовым сооружениям. При этом движение по мосту через реку Вагай в Голышмановском городском округе на региональной дороге Королево — Дербень восстановлено. Он был затоплен с 6 апреля.

10:12 Жителей села Казанское готовы принять в пункте временного размещения в селе Ильинка. При этом, данный населенный пункт будет первым, куда придет «большая вода». Однако, по словам местных и представителей власти, ПВР организован в детском оздоровительном центре «Березка». Он находится на возвышенности и является безопасным местом.

10:10 «Существует опасность затопления населенных пунктов Паленка, Новогиреевка, Афонькино Казанского района. Проводится эвакуация. Номер горячей линии по вопросам паводка — 122, кнопка 3», — сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

10:10 «Сотрудники организаций, работающих в селе, сегодня не выполняют свои прямые обязанности. Все брошены на укрепление дамбы», — рассказал URA.RU водитель такси в Казанском районе.

10:06 В селе Казанское люди ставят прививки от гепатита А. Вакцинация необходима жителям муниципалитетов, попадающих в зону вероятного подтопления. В первую очередь — лицам, участвующим в ликвидации последствий ЧС, детям до 14 лет, работникам, чья деятельность связана с производством/реализацией продуктов питания и питьевой воды, коммунальным и бытовым обслуживанием населения, специалистам медицинских и образовательных организаций.

09:59 «Ранее мы объявили о заблаговременной эвакуации. Люди понимают ситуацию, они вывезли вещи и имущество. 16 апреля развернут пункт временного размещения в селе Ильинка, пока туда никто не поехал, все размещаются у родственников и друзей, в тех местах, которые не подвержены затоплению. Эвакуированы улицы Советская и Совхозная. В 2017 году уровень дамбы был 8,5 м, вода остановилась на 8,35 м. Сейчас дамбы стали выше на полтора метра. По прогнозам надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. А именно, к уровню воды до девяти метров», — рассказал URA.RU первый заместитель главы Казанского района Алексей Санников.

09:52 Задать вопросы по паводку, работе ПВР, а также получить другую актуальную информацию жители Тюменской области могут по телефону горячей линии. Номер 122 (кнопка 3).

09:50 В Казанском местные жители на протяжении недели приходят и помогают укреплять дамбу, набивают мешки песком. Эта работа продолжилась и сегодня.

09:40 Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка Казанского района достиг критериев опасного половодья. 16 апреля вода поднялась на 808 см, при этом критической отметкой является 800 см.

09:38 Из-за критического подъема воды в Ишиме с утра жителям Казанского и близлежащих территорий пришли смс о необходимости срочной эвакуации. Рекомендовано взять с собой документы и ценные вещи, и покинуть опасные территории.