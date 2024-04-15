В райцентре ЯНАО жителям предлагают купить двухэтажные квартиры в новостройке

В райцентре ЯНАО строители сдали дом с двухуровневыми квартирами

В Тазовском построили дом с двухэтажными квартирами на продажу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тазовском (ЯНАО) построили дом с двухуровневыми апартаментами. Квартиры в новостройке предназначены на продажу, сообщает пресс-служба окружного департамента строительства и жилищной политики.

«Новый многоквартирник построен на улице Колхозной. Здание четырехэтажное и рассчитано на 17 квартир, предназначенных для продажи на первичном рынке. Дом разделен на две секции, в первой находятся одноуровневые квартиры, во второй расположены две двухуровневые квартиры с тремя комнатами», — сообщает пресс-служба департамента строительства ЯНАО в официальном telegram-канале.

В одноуровневых квартирах имеется как однокомнатная, так и двухкомнатная планировка. Помещения продаются с чистовой отделкой — «под ключ». Придомовая территория благоустроена, во дворе есть детская площадка и автомобильная парковка.

Строительство коммерческого жилья в ЯНАО начинает развиваться. Ранее в Салехарде был сдан дом, в котором восемь квартир предназначено для продажи на первичном рынке.