В райцентре ЯНАО жителям предлагают купить двухэтажные квартиры в новостройке

В Тазовском (ЯНАО) построили дом с двухуровневыми апартаментами. Квартиры в новостройке предназначены на продажу, сообщает пресс-служба окружного департамента строительства и жилищной политики.
«Новый многоквартирник построен на улице Колхозной. Здание четырехэтажное и рассчитано на 17 квартир, предназначенных для продажи на первичном рынке. Дом разделен на две секции, в первой находятся одноуровневые квартиры, во второй расположены две двухуровневые квартиры с тремя комнатами», — сообщает пресс-служба департамента строительства ЯНАО в официальном telegram-канале.
В одноуровневых квартирах имеется как однокомнатная, так и двухкомнатная планировка. Помещения продаются с чистовой отделкой — «под ключ». Придомовая территория благоустроена, во дворе есть детская площадка и автомобильная парковка.
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В Тазовском (ЯНАО) построили дом с двухуровневыми апартаментами. Квартиры в новостройке предназначены на продажу, сообщает пресс-служба окружного департамента строительства и жилищной политики. «Новый многоквартирник построен на улице Колхозной. Здание четырехэтажное и рассчитано на 17 квартир, предназначенных для продажи на первичном рынке. Дом разделен на две секции, в первой находятся одноуровневые квартиры, во второй расположены две двухуровневые квартиры с тремя комнатами», — сообщает пресс-служба департамента строительства ЯНАО в официальном telegram-канале. В одноуровневых квартирах имеется как однокомнатная, так и двухкомнатная планировка. Помещения продаются с чистовой отделкой — «под ключ». Придомовая территория благоустроена, во дворе есть детская площадка и автомобильная парковка. Строительство коммерческого жилья в ЯНАО начинает развиваться. Ранее в Салехарде был сдан дом, в котором восемь квартир предназначено для продажи на первичном рынке.