Происшествия В Кургане уровень воды в Тоболе продолжает возрастать. Скрин 16 апреля 2024 в 10:07 Размер текста - 17 + Урвоень воды в Тоболе резко замедлился Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане уровень Тобола поднялся до 745 сантиметров. Изменение за два часа: +3 см. Соответствующая информация опубликована на геопортале Курганской области. «В Кургане 16 апреля уровень реки Тобол на 10:00 составляет 745 см (+3 см за два часа)», — указано на сайте. Гидропост в селе Бараба зафиксировал уровень реки в 368 см (было 365 см). Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков раскрыл курганцам, что наиболее сложный период наводнения для Кургана будет в ближайшие 2-3 дня. Из-за тяжелой обстановки с паводком в город второй раз за месяц прилетел министр МЧС Александр Куренков. Вся информация о наводнении в регионе — в трансляции URA.RU. Уровень Тобола в Кургане на 10:00 вырос до 745 см Скрин: Геоинформационный портал Курганской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане уровень Тобола поднялся до 745 сантиметров. Изменение за два часа: +3 см. Соответствующая информация опубликована на геопортале Курганской области. «В Кургане 16 апреля уровень реки Тобол на 10:00 составляет 745 см (+3 см за два часа)», — указано на сайте. Гидропост в селе Бараба зафиксировал уровень реки в 368 см (было 365 см). Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков раскрыл курганцам, что наиболее сложный период наводнения для Кургана будет в ближайшие 2-3 дня. Из-за тяжелой обстановки с паводком в город второй раз за месяц прилетел министр МЧС Александр Куренков. Вся информация о наводнении в регионе — в трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям