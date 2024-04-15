Скрин: Геоинформационный портал Курганской области
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В Кургане уровень Тобола поднялся до 745 сантиметров. Изменение за два часа: +3 см. Соответствующая информация опубликована на геопортале Курганской области. «В Кургане 16 апреля уровень реки Тобол на 10:00 составляет 745 см (+3 см за два часа)», — указано на сайте. Гидропост в селе Бараба зафиксировал уровень реки в 368 см (было 365 см). Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков раскрыл курганцам, что наиболее сложный период наводнения для Кургана будет в ближайшие 2-3 дня. Из-за тяжелой обстановки с паводком в город второй раз за месяц прилетел министр МЧС Александр Куренков. Вся информация о наводнении в регионе — в трансляции URA.RU.