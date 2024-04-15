15 апреля 2024

В Кургане уровень воды в Тоболе продолжает возрастать. Скрин

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Укрепление дамбы от Омского моста до Бульвара Солнечный. Курган, половодье, паводок, дамба кургана, строительство, разлив
Урвоень воды в Тоболе резко замедлился Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень Тобола поднялся до 745 сантиметров. Изменение за два часа: +3 см. Соответствующая информация опубликована на геопортале Курганской области.

«В Кургане 16 апреля уровень реки Тобол на 10:00 составляет 745 см (+3 см за два часа)», — указано на сайте. Гидропост в селе Бараба зафиксировал уровень реки в 368 см (было 365 см).

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков раскрыл курганцам, что наиболее сложный период наводнения для Кургана будет в ближайшие 2-3 дня. Из-за тяжелой обстановки с паводком в город второй раз за месяц прилетел министр МЧС Александр Куренков. Вся информация о наводнении в регионе — в трансляции URA.RU.

Уровень Тобола в Кургане на 10:00 вырос до 745 см
Уровень Тобола в Кургане на 10:00 вырос до 745 см

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В Кургане уровень Тобола поднялся до 745 сантиметров. Изменение за два часа: +3 см. Соответствующая информация опубликована на геопортале Курганской области. «В Кургане 16 апреля уровень реки Тобол на 10:00 составляет 745 см (+3 см за два часа)», — указано на сайте. Гидропост в селе Бараба зафиксировал уровень реки в 368 см (было 365 см). Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков раскрыл курганцам, что наиболее сложный период наводнения для Кургана будет в ближайшие 2-3 дня. Из-за тяжелой обстановки с паводком в город второй раз за месяц прилетел министр МЧС Александр Куренков. Вся информация о наводнении в регионе — в трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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