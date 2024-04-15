Паводок повредил мост в районе челябинского нацпарка «Таганай»

16 апреля 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Проход по мосту закрыт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года Паводок повредил пешеходный мост в районе Тесьминской насосоно-фильтровальной станции в златоустовском нацпарке «Таганай» (Челябинская область). Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе регионального министерства общественной безопасности. «В районе „Тесьминской НФС“ Златоустовского городского округа и национального парка „Таганай“ произошло повреждение пешеходного моста через реку Большая Тесьма. Мост расположен вниз по течению в 500 метрах от гидротехнических сооружений Большая Тесьма», — сообщили в пресс-службе министерства. Как уточнили в ведомстве, на жизнедеятельность населения поврежденное сооружение не влияет. На правом берегу по ходу течения располагается лесной массив национального парка «Таганай», жилых домов по обе стороны реки нет. После прохождения пика паводка мост будет восстановлен силами национального парка «Таганай». В настоящее время проход к мосту закрыт, установлено ограждение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Паводок повредил пешеходный мост в районе Тесьминской насосоно-фильтровальной станции в златоустовском нацпарке «Таганай» (Челябинская область). Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе регионального министерства общественной безопасности. «В районе „Тесьминской НФС“ Златоустовского городского округа и национального парка „Таганай“ произошло повреждение пешеходного моста через реку Большая Тесьма. Мост расположен вниз по течению в 500 метрах от гидротехнических сооружений Большая Тесьма», — сообщили в пресс-службе министерства. Как уточнили в ведомстве, на жизнедеятельность населения поврежденное сооружение не влияет. На правом берегу по ходу течения располагается лесной массив национального парка «Таганай», жилых домов по обе стороны реки нет. После прохождения пика паводка мост будет восстановлен силами национального парка «Таганай». В настоящее время проход к мосту закрыт, установлено ограждение.