15 апреля 2024

В тюменском селе срочно вакцинируют жителей из-за паводка

Медперсонал в тюменском селе работает сверхурочно из-за паводка
© Служба новостей «URA.RU»
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Прививки от гепатита. Казанское
Из-за паводка в больнице села Казанского наплыв пациентов Фото:
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В селе Казанском Тюменской области жители массово прививаются от гепатита А. Как сообщает URA.RU медперсонал областной больницы №14, чтобы вакцинировать всех желающих, приходится работать сверхурочно.

«За вакциной от гепатита А люди сейчас стали чаще обращаться, у нас наплыв пациентов. Отдельно мы ходили по организациям. Делали подворовые обходы — прививали. Медсестры это делали во внерабочее время, после смены. Вакцины достаточно, пока хватает», — рассказала медсестра областной больницы №14 в селе Казанском.

Количество препарата достаточное, вакцинироваться могут все желающие. Заражение гепатитом А возможно из-за грязных паводковых вод. Ранее URA.RU писало, что жителей села Казанского эвакуируют в село Ильинка.

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В селе Казанском Тюменской области жители массово прививаются от гепатита А. Как сообщает URA.RU медперсонал областной больницы №14, чтобы вакцинировать всех желающих, приходится работать сверхурочно. «За вакциной от гепатита А люди сейчас стали чаще обращаться, у нас наплыв пациентов. Отдельно мы ходили по организациям. Делали подворовые обходы — прививали. Медсестры это делали во внерабочее время, после смены. Вакцины достаточно, пока хватает», — рассказала медсестра областной больницы №14 в селе Казанском. Количество препарата достаточное, вакцинироваться могут все желающие. Заражение гепатитом А возможно из-за грязных паводковых вод. Ранее URA.RU писало, что жителей села Казанского эвакуируют в село Ильинка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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