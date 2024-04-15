В тюменском селе срочно вакцинируют жителей из-за паводка

Медперсонал в тюменском селе работает сверхурочно из-за паводка

Из-за паводка в больнице села Казанского наплыв пациентов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В селе Казанском Тюменской области жители массово прививаются от гепатита А. Как сообщает URA.RU медперсонал областной больницы №14, чтобы вакцинировать всех желающих, приходится работать сверхурочно.

«За вакциной от гепатита А люди сейчас стали чаще обращаться, у нас наплыв пациентов. Отдельно мы ходили по организациям. Делали подворовые обходы — прививали. Медсестры это делали во внерабочее время, после смены. Вакцины достаточно, пока хватает», — рассказала медсестра областной больницы №14 в селе Казанском.

Количество препарата достаточное, вакцинироваться могут все желающие. Заражение гепатитом А возможно из-за грязных паводковых вод. Ранее URA.RU писало, что жителей села Казанского эвакуируют в село Ильинка.