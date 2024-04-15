В тюменском селе срочно вакцинируют жителей из-за паводка

В селе Казанском Тюменской области жители массово прививаются от гепатита А. Как сообщает URA.RU медперсонал областной больницы №14, чтобы вакцинировать всех желающих, приходится работать сверхурочно.
«За вакциной от гепатита А люди сейчас стали чаще обращаться, у нас наплыв пациентов. Отдельно мы ходили по организациям. Делали подворовые обходы — прививали. Медсестры это делали во внерабочее время, после смены. Вакцины достаточно, пока хватает», — рассказала медсестра областной больницы №14 в селе Казанском.
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В селе Казанском Тюменской области жители массово прививаются от гепатита А. Как сообщает URA.RU медперсонал областной больницы №14, чтобы вакцинировать всех желающих, приходится работать сверхурочно. «За вакциной от гепатита А люди сейчас стали чаще обращаться, у нас наплыв пациентов. Отдельно мы ходили по организациям. Делали подворовые обходы — прививали. Медсестры это делали во внерабочее время, после смены. Вакцины достаточно, пока хватает», — рассказала медсестра областной больницы №14 в селе Казанском. Количество препарата достаточное, вакцинироваться могут все желающие. Заражение гепатитом А возможно из-за грязных паводковых вод. Ранее URA.RU писало, что жителей села Казанского эвакуируют в село Ильинка.