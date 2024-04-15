В Тюменской области людей эвакуируют в село, которое затопит первым

Жителей Тюменской области людей эвакуируют в детский центр из-за паводка

Уровень в реке Ишим поднялся до критического уровня Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Жителей села Казанского Тюменской области планируют эвакуировать в село Ильинка, куда, по прогнозам, придет «большая вода». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Жителей из села Казанского эвакуируют в Ильинку. Там уровень воды должен подняться сегодня до критического. Как рассказали нам местные жители, всех, кто проживает на улице Советской и Совхозной, передислоцируют в детский оздоровительный центр „Березка“, который как раз располагается в Ильинке. Жители утверждают, что он находится на возвышенности и поэтому там безопасно», — сообщает корреспондент URA.RU.

Первый замглавы Казанского района Алексей Санников сообщил, что к приходу «большой воды» жителей подготовили заблаговременно. «В связи с последними прогнозами, которое дается Обь-Иртышским УГМС, сегодня проходит информирование о возможных зонах подтопления. У нас отмечены все точки подтопления, в границы которых могут попадать жилые дома. Ранее мы объявили о заблаговременной эвакуации. Сегодня у нас организован пункт временного размещения, но пока туда никто не поехал потому что все размещаются у родственников в черте населенных пунктов, который не подвержен затоплению», — передает слова Санникова корреспондент URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что уровень воды в реке Ишим возле села Ильинка в Тюменской области превысил критическое значение. Людям начало приходить оповещение о срочной эвакуации.