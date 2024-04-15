15 апреля 2024

Магнитогорец упал в реку Урал, но остался жив

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, дым, ммк, магнитогорск, аглофабрика, весна, экология, река урал
Каким образом мужчина оказался в реке, его друзья рассказать не смогли Фото:

Житель Магнитогорска (Челябинская область) упал с набережной в реку Урал, но остался жив. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы региона.

«В Магнитогорске во время прогулки по набережной мужчина оказался в реке Урал. Подробности происшествия друзья пострадавшего рассказать не смогли. Когда один из мужчин перевалился за перила набережной и рухнул в воду, они быстро сориентировались и позвонили на телефон службы спасения», — сообщили в пресс-центре ПСС.

Друзья побоялись залезть в холодную воду, чтобы помочь пострадавшему, но магнитогорец смог самостоятельно выбраться из воды и даже подняться обратно на набережную. Прибывшие спасатели осмотрели мужчину, обработали и перебинтовали израненные руки и передали его бригаде скорой помощи.

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Житель Магнитогорска (Челябинская область) упал с набережной в реку Урал, но остался жив. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы региона. «В Магнитогорске во время прогулки по набережной мужчина оказался в реке Урал. Подробности происшествия друзья пострадавшего рассказать не смогли. Когда один из мужчин перевалился за перила набережной и рухнул в воду, они быстро сориентировались и позвонили на телефон службы спасения», — сообщили в пресс-центре ПСС. Друзья побоялись залезть в холодную воду, чтобы помочь пострадавшему, но магнитогорец смог самостоятельно выбраться из воды и даже подняться обратно на набережную. Прибывшие спасатели осмотрели мужчину, обработали и перебинтовали израненные руки и передали его бригаде скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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