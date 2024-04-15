Магнитогорец упал в реку Урал, но остался жив

16 апреля 2024 в 10:03 Размер текста - 17 +

Каким образом мужчина оказался в реке, его друзья рассказать не смогли Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Магнитогорска (Челябинская область) упал с набережной в реку Урал, но остался жив. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы региона. «В Магнитогорске во время прогулки по набережной мужчина оказался в реке Урал. Подробности происшествия друзья пострадавшего рассказать не смогли. Когда один из мужчин перевалился за перила набережной и рухнул в воду, они быстро сориентировались и позвонили на телефон службы спасения», — сообщили в пресс-центре ПСС. Друзья побоялись залезть в холодную воду, чтобы помочь пострадавшему, но магнитогорец смог самостоятельно выбраться из воды и даже подняться обратно на набережную. Прибывшие спасатели осмотрели мужчину, обработали и перебинтовали израненные руки и передали его бригаде скорой помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Магнитогорска (Челябинская область) упал с набережной в реку Урал, но остался жив. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы региона. «В Магнитогорске во время прогулки по набережной мужчина оказался в реке Урал. Подробности происшествия друзья пострадавшего рассказать не смогли. Когда один из мужчин перевалился за перила набережной и рухнул в воду, они быстро сориентировались и позвонили на телефон службы спасения», — сообщили в пресс-центре ПСС. Друзья побоялись залезть в холодную воду, чтобы помочь пострадавшему, но магнитогорец смог самостоятельно выбраться из воды и даже подняться обратно на набережную. Прибывшие спасатели осмотрели мужчину, обработали и перебинтовали израненные руки и передали его бригаде скорой помощи.