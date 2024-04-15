15 апреля 2024

В ХМАО взлетели цены на зарубежные турпутевки

Стоимость зарубежных турпутевок в ХМАО выросла более чем на 20%
© Служба новостей «URA.RU»
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Таиланд, курорт, море берег, тропики, таиланд
Стоимость отдыха за рубежом выросла более чем на 20% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе резко подорожали зарубежные туристические путевки. По сравнению с декабрем 2023 года, в марте 2024-го стоимость услуг выросла более чем на 20%, сообщили URA.RU аналитики Росстата.

«Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма (на 22,9%)», — говорится в исследовании. Стоимость отдыха непосредственно в ХМАО тем временем тоже выросла, но не так сильно. Например, санаторно-оздоровительные услуги в среднем по региону в марте подорожали лишь на 2,7%.

Проживание в югорских гостиницах в начале весны, по сравнению с концом 2023 года, выросло в цене на 1,8%. В феврале рост стоимости, по данным Росстата, был на уровне 1,3%.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО пользуются популярностью экспресс-туры в Казань. Также югорчане стали активно ездить отдыхать в Дагестан.

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В Ханты-Мансийском автономном округе резко подорожали зарубежные туристические путевки. По сравнению с декабрем 2023 года, в марте 2024-го стоимость услуг выросла более чем на 20%, сообщили URA.RU аналитики Росстата. «Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма (на 22,9%)», — говорится в исследовании. Стоимость отдыха непосредственно в ХМАО тем временем тоже выросла, но не так сильно. Например, санаторно-оздоровительные услуги в среднем по региону в марте подорожали лишь на 2,7%. Проживание в югорских гостиницах в начале весны, по сравнению с концом 2023 года, выросло в цене на 1,8%. В феврале рост стоимости, по данным Росстата, был на уровне 1,3%. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО пользуются популярностью экспресс-туры в Казань. Также югорчане стали активно ездить отдыхать в Дагестан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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