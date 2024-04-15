В ХМАО взлетели цены на зарубежные турпутевки

В Ханты-Мансийском автономном округе резко подорожали зарубежные туристические путевки. По сравнению с декабрем 2023 года, в марте 2024-го стоимость услуг выросла более чем на 20%, сообщили URA.RU аналитики Росстата.
«Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма (на 22,9%)», — говорится в исследовании. Стоимость отдыха непосредственно в ХМАО тем временем тоже выросла, но не так сильно. Например, санаторно-оздоровительные услуги в среднем по региону в марте подорожали лишь на 2,7%.
Проживание в югорских гостиницах в начале весны, по сравнению с концом 2023 года, выросло в цене на 1,8%. В феврале рост стоимости, по данным Росстата, был на уровне 1,3%.
Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО пользуются популярностью экспресс-туры в Казань. Также югорчане стали активно ездить отдыхать в Дагестан.
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