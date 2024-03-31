31 марта 2024

Туристы из ХМАО массово бронируют экспресс-туры в Казань

© Служба новостей «URA.RU»
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У югорчан стали популярны короткие туры в Казань Фото:

Короткие туры в Казань набирают популярность среди жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Специалисты из турагентства «Семь чудес» поделились с URA.RU, что основной целью поездки югорчан являются экскурсии и знакомство с архитектурой столицы Татарстана.

«Там несколько особенных достопримечательностей. Часто приезжают примерно на четыре дня — оптимальный вариант. Люди едут сюда посмотреть Храм всех религий, Казанский кремль, погулять по набережной. Еще там очень красивый Дворец земледельцев — все фотографируются на фоне его входа. И еще популярна смотровая площадка Казан», — рассказали журналисту URA.RU в турагентстве «Семь чудес».

Больше всего в турах по Казани туристы из Югры интересуются экскурсионными программами. Но в теплое время северяне также стремятся посетить местное водохранилище. «Но нужно учитывать, что отельная база там небольшая, поэтому отдых планируют заранее. А летом там еще больше туристов», — добавляют турагенты.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО популярным местом для отдыха стало Сочи. Тогда в турагентстве Soloway отмечали, что нередко югорчане выбирают направления по России, чтобы не тратить много времени на дорогу.

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Короткие туры в Казань набирают популярность среди жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Специалисты из турагентства «Семь чудес» поделились с URA.RU, что основной целью поездки югорчан являются экскурсии и знакомство с архитектурой столицы Татарстана. «Там несколько особенных достопримечательностей. Часто приезжают примерно на четыре дня — оптимальный вариант. Люди едут сюда посмотреть Храм всех религий, Казанский кремль, погулять по набережной. Еще там очень красивый Дворец земледельцев — все фотографируются на фоне его входа. И еще популярна смотровая площадка Казан», — рассказали журналисту URA.RU в турагентстве «Семь чудес». Больше всего в турах по Казани туристы из Югры интересуются экскурсионными программами. Но в теплое время северяне также стремятся посетить местное водохранилище. «Но нужно учитывать, что отельная база там небольшая, поэтому отдых планируют заранее. А летом там еще больше туристов», — добавляют турагенты. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО популярным местом для отдыха стало Сочи. Тогда в турагентстве Soloway отмечали, что нередко югорчане выбирают направления по России, чтобы не тратить много времени на дорогу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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