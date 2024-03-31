Туристы из ХМАО массово бронируют экспресс-туры в Казань

01 апреля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

У югорчан стали популярны короткие туры в Казань Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Короткие туры в Казань набирают популярность среди жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Специалисты из турагентства «Семь чудес» поделились с URA.RU, что основной целью поездки югорчан являются экскурсии и знакомство с архитектурой столицы Татарстана. «Там несколько особенных достопримечательностей. Часто приезжают примерно на четыре дня — оптимальный вариант. Люди едут сюда посмотреть Храм всех религий, Казанский кремль, погулять по набережной. Еще там очень красивый Дворец земледельцев — все фотографируются на фоне его входа. И еще популярна смотровая площадка Казан», — рассказали журналисту URA.RU в турагентстве «Семь чудес». Больше всего в турах по Казани туристы из Югры интересуются экскурсионными программами. Но в теплое время северяне также стремятся посетить местное водохранилище. «Но нужно учитывать, что отельная база там небольшая, поэтому отдых планируют заранее. А летом там еще больше туристов», — добавляют турагенты. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО популярным местом для отдыха стало Сочи. Тогда в турагентстве Soloway отмечали, что нередко югорчане выбирают направления по России, чтобы не тратить много времени на дорогу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Короткие туры в Казань набирают популярность среди жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Специалисты из турагентства «Семь чудес» поделились с URA.RU, что основной целью поездки югорчан являются экскурсии и знакомство с архитектурой столицы Татарстана. «Там несколько особенных достопримечательностей. Часто приезжают примерно на четыре дня — оптимальный вариант. Люди едут сюда посмотреть Храм всех религий, Казанский кремль, погулять по набережной. Еще там очень красивый Дворец земледельцев — все фотографируются на фоне его входа. И еще популярна смотровая площадка Казан», — рассказали журналисту URA.RU в турагентстве «Семь чудес». Больше всего в турах по Казани туристы из Югры интересуются экскурсионными программами. Но в теплое время северяне также стремятся посетить местное водохранилище. «Но нужно учитывать, что отельная база там небольшая, поэтому отдых планируют заранее. А летом там еще больше туристов», — добавляют турагенты. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО популярным местом для отдыха стало Сочи. Тогда в турагентстве Soloway отмечали, что нередко югорчане выбирают направления по России, чтобы не тратить много времени на дорогу.