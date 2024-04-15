В Тюменской области в двух реках значительно вырос уровень воды за сутки

Уровень в реке Ишим за сутки вырос на 53 сантиметра Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В реках Тюменской области уровень воды продолжает подниматься. По данным метеосервиса Allrivers, самое большое прибытие воды зафиксировано в реках Ишиме и Туре, где отметка поднялась на полметра.

«На 16 апреля уровень воды в реке Ишим, по данным гидропоста, который находится в городе Ишим, за сутки повысился на 53 см. Уровень воды составляет 295 см над нулем поста. В реке Туре за прошедшие 24 часа уровень воды повысился на 43 см и составляет 224 см», — сообщается на сайте сервиса.

В других тюменских реках уровень воды также вырос:

в Иртыше на 21 см (уровень воды составляет 187 см);

в Пышме на 14 см (195 см);

в Исети на 2 см (323 см).