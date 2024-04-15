15 апреля 2024

В Тюменской области в двух реках значительно вырос уровень воды за сутки

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Паводок в селе. Казанское, паводок
Уровень в реке Ишим за сутки вырос на 53 сантиметра Фото:
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В реках Тюменской области уровень воды продолжает подниматься. По данным метеосервиса Allrivers, самое большое прибытие воды зафиксировано в реках Ишиме и Туре, где отметка поднялась на полметра.

«На 16 апреля уровень воды в реке Ишим, по данным гидропоста, который находится в городе Ишим, за сутки повысился на 53 см. Уровень воды составляет 295 см над нулем поста. В реке Туре за прошедшие 24 часа уровень воды повысился на 43 см и составляет 224 см», — сообщается на сайте сервиса.

В других тюменских реках уровень воды также вырос:

  • в Иртыше на 21 см (уровень воды составляет 187 см);
  • в Пышме на 14 см (195 см);
  • в Исети на 2 см (323 см).

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В реках Тюменской области уровень воды продолжает подниматься. По данным метеосервиса Allrivers, самое большое прибытие воды зафиксировано в реках Ишиме и Туре, где отметка поднялась на полметра. «На 16 апреля уровень воды в реке Ишим, по данным гидропоста, который находится в городе Ишим, за сутки повысился на 53 см. Уровень воды составляет 295 см над нулем поста. В реке Туре за прошедшие 24 часа уровень воды повысился на 43 см и составляет 224 см», — сообщается на сайте сервиса. В других тюменских реках уровень воды также вырос:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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