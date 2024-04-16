Паводок 2024 года возле Кургана выходит на свой пик. Большая вода занимает расстояние около 50 км вдоль русла руки Тобол. Где находится окончание водяного шлейфа, пришедшего в регион, высчитывал корреспондент URA.RU.
«На расстоянии 50 км от Кургана в Притобольном округе находятся села Раскатиха, Межборное», — фиксирует геоданные сервис «Яндекс Карты». Окончание 50-километрового паводка на реке Тобол может находиться в районе этих сел. О движении паводковых вод на Курган сообщал губернатор Вадим Шумков.
Выше по течению реки в селе Звериноголовском зафиксирован спад уровня Тобола на 22 см. В селе Бараба, которое находится между Раскатихой и Курганом, уровень воды поднимается — это говорит о прохождении большой воды у Барабы и Кургана.
Ранее URA.RU сообщало, что уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти. К 12 часам 16 апреля он вырос до 748 сантиметров. Следить за уровнем половодья курганцы могут посредством онлайн-трансляции URA.RU.
«Хвост» 50-километрового паводка находится в Притобольном округе Курганской области
скрин: Яндекс.Карты
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Паводок 2024 года возле Кургана выходит на свой пик. Большая вода занимает расстояние около 50 км вдоль русла руки Тобол. Где находится окончание водяного шлейфа, пришедшего в регион, высчитывал корреспондент URA.RU. «На расстоянии 50 км от Кургана в Притобольном округе находятся села Раскатиха, Межборное», — фиксирует геоданные сервис «Яндекс Карты». Окончание 50-километрового паводка на реке Тобол может находиться в районе этих сел. О движении паводковых вод на Курган сообщал губернатор Вадим Шумков. Выше по течению реки в селе Звериноголовском зафиксирован спад уровня Тобола на 22 см. В селе Бараба, которое находится между Раскатихой и Курганом, уровень воды поднимается — это говорит о прохождении большой воды у Барабы и Кургана. Ранее URA.RU сообщало, что уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти. К 12 часам 16 апреля он вырос до 748 сантиметров. Следить за уровнем половодья курганцы могут посредством онлайн-трансляции URA.RU.