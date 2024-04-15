В Челябинске на складах Тракторозаводского района провели рейд для выявления незаконных мигрантов. По итогам проверки четверых иностранцев выдворили за пределы России, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.
«Пресечено 13 административных правонарушений в сфере миграции. В отношении четверых граждан ближнего зарубежья приняты решения об выдворении за пределы страны», — сообщили в ведомстве.
Семь из 13 выявленных миграционных правонарушений относятся к незаконному осуществлению трудовой деятельности. Работодателям грозит штраф до 800 тысяч рублей за каждого нарушителя или приостановление работы до 90 суток.
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