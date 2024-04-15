15 апреля 2024

Из Челябинска после рейда по складам выдворили четырех мигрантов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, мигранты, нелегалы, автобус, омон
По итогам рейда на складах пресечено 13 миграционных правонарушений Фото:

В Челябинске на складах Тракторозаводского района провели рейд для выявления незаконных мигрантов. По итогам проверки четверых иностранцев выдворили за пределы России, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

«Пресечено 13 административных правонарушений в сфере миграции. В отношении четверых граждан ближнего зарубежья приняты решения об выдворении за пределы страны», — сообщили в ведомстве.

Семь из 13 выявленных миграционных правонарушений относятся к незаконному осуществлению трудовой деятельности. Работодателям грозит штраф до 800 тысяч рублей за каждого нарушителя или приостановление работы до 90 суток.

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В Челябинске на складах Тракторозаводского района провели рейд для выявления незаконных мигрантов. По итогам проверки четверых иностранцев выдворили за пределы России, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. «Пресечено 13 административных правонарушений в сфере миграции. В отношении четверых граждан ближнего зарубежья приняты решения об выдворении за пределы страны», — сообщили в ведомстве. Семь из 13 выявленных миграционных правонарушений относятся к незаконному осуществлению трудовой деятельности. Работодателям грозит штраф до 800 тысяч рублей за каждого нарушителя или приостановление работы до 90 суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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