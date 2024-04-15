Пермячка представила свои наряды на Международной неделе моды Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермский бренд свадебных и вечерних платьев Neva Cors признан одним из лучших на Международной неделе моды в Дубае. Коллекция привлекла внимание принцессы из Ливии Онур Татанаки. Об этом URA.RU рассказала создательница и дизайнер бренда Елена Носик.

«Принцесса из Ливии Онур Татанаки отметила мои платья специальной наградой. В течении трех ближайших месяцев они будут выставлены на продажу в магазине ее превосходительства „Хэштег“ в ТРЦ „Дубай Молл“», — рассказала Елена Носик корреспонденту агентства.

Дизайнер отметила, что ее платья получили много положительных отзывов от жюри и зрителей Международной недели моды. Само мероприятие проходило с 11 по 12 апреля. В Дубае свои коллекции представили дизайнеры со всего мира. Спонсором и организатором выступила Онур Татанаки. На ее странице в социальных сетях сказано, что девушка является потомком основателей восточной части Ливии. Принцесса владеет универмагом эксклюзивной одежды в ТРЦ «Дубай Молл», а также выступает за возможность женщинам открывать и вести свой бизнес в арабских странах.

Ранее URA.RU рассказало, что финансовый директор пермской строительной фирмы Елена Носик летом 2023 года запустила свой бренд одежды Neva Cors. Она стала отшивать романтичные корсеты, а также свадебные и вечерние наряды на их основе.