Власти Перми нашли застройщика двух участков земли в микрорайоне ДКЖ

В мэрии Перми подвели итоги конкурса на право заключения договоров аренды двух участков земли в микрорайоне ДКЖ. Победителем торгов была признана дочерняя компания застройщика «Кортрос-Пермь».
«Электронный аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков признан состоявшимся. Победитель — ООО „СЗ Строй Регион Холдинг“. Общая сумма ежегодной аренды земельных участков — 130,9 млн рублей», — сообщается в протоколе электронных торгов на сайте «Сбербанк-АСТ».
ООО «СЗ Строй Регион Холдинг» является дочерним предприятием компании «Кортрос-Пермь». Этот застройщик предложил самую высокую цену за два лота. В конкурсе также принимали участие ООО «СЗ «Правовой гарант», ООО «СЗ «Строительная компания Альфа» и ООО «СЗ «Стром».
Участки земли в микрорайоне ДКЖ отведены под среднеэтажную жилую застройку. Речь о территории по адресу улица Энгельса, 15 площадью в 4,8 тысяч квадратных метров и территории по адресу улица Энгельса, 13А площадью в 4,7 тысяч квадратных метров. Договор аренды земельных участков заключается на 5,5 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В мэрии Перми подвели итоги конкурса на право заключения договоров аренды двух участков земли в микрорайоне ДКЖ. Победителем торгов была признана дочерняя компания застройщика «Кортрос-Пермь». «Электронный аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков признан состоявшимся. Победитель — ООО „СЗ Строй Регион Холдинг“. Общая сумма ежегодной аренды земельных участков — 130,9 млн рублей», — сообщается в протоколе электронных торгов на сайте «Сбербанк-АСТ». ООО «СЗ Строй Регион Холдинг» является дочерним предприятием компании «Кортрос-Пермь». Этот застройщик предложил самую высокую цену за два лота. В конкурсе также принимали участие ООО «СЗ «Правовой гарант», ООО «СЗ «Строительная компания Альфа» и ООО «СЗ «Стром». Участки земли в микрорайоне ДКЖ отведены под среднеэтажную жилую застройку. Речь о территории по адресу улица Энгельса, 15 площадью в 4,8 тысяч квадратных метров и территории по адресу улица Энгельса, 13А площадью в 4,7 тысяч квадратных метров. Договор аренды земельных участков заключается на 5,5 лет.