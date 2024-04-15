Власти Перми нашли застройщика двух участков земли в микрорайоне ДКЖ

«Кортрос-Пермь» выиграл торги по застройке земли в микрорайоне ДКЖ

16 апреля 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Участки земли отведены под среднеэтажную жилую застройку Фото: Денис Моргунов © URA.RU В мэрии Перми подвели итоги конкурса на право заключения договоров аренды двух участков земли в микрорайоне ДКЖ. Победителем торгов была признана дочерняя компания застройщика «Кортрос-Пермь». «Электронный аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков признан состоявшимся. Победитель — ООО „СЗ Строй Регион Холдинг“. Общая сумма ежегодной аренды земельных участков — 130,9 млн рублей», — сообщается в протоколе электронных торгов на сайте «Сбербанк-АСТ». ООО «СЗ Строй Регион Холдинг» является дочерним предприятием компании «Кортрос-Пермь». Этот застройщик предложил самую высокую цену за два лота. В конкурсе также принимали участие ООО «СЗ «Правовой гарант», ООО «СЗ «Строительная компания Альфа» и ООО «СЗ «Стром». Участки земли в микрорайоне ДКЖ отведены под среднеэтажную жилую застройку. Речь о территории по адресу улица Энгельса, 15 площадью в 4,8 тысяч квадратных метров и территории по адресу улица Энгельса, 13А площадью в 4,7 тысяч квадратных метров. Договор аренды земельных участков заключается на 5,5 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В мэрии Перми подвели итоги конкурса на право заключения договоров аренды двух участков земли в микрорайоне ДКЖ. Победителем торгов была признана дочерняя компания застройщика «Кортрос-Пермь». «Электронный аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков признан состоявшимся. Победитель — ООО „СЗ Строй Регион Холдинг“. Общая сумма ежегодной аренды земельных участков — 130,9 млн рублей», — сообщается в протоколе электронных торгов на сайте «Сбербанк-АСТ». ООО «СЗ Строй Регион Холдинг» является дочерним предприятием компании «Кортрос-Пермь». Этот застройщик предложил самую высокую цену за два лота. В конкурсе также принимали участие ООО «СЗ «Правовой гарант», ООО «СЗ «Строительная компания Альфа» и ООО «СЗ «Стром». Участки земли в микрорайоне ДКЖ отведены под среднеэтажную жилую застройку. Речь о территории по адресу улица Энгельса, 15 площадью в 4,8 тысяч квадратных метров и территории по адресу улица Энгельса, 13А площадью в 4,7 тысяч квадратных метров. Договор аренды земельных участков заключается на 5,5 лет.