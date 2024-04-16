За сутки Тобол вырос на 76 см Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане на 14:00 16 апреля уровень воды в реке Тобол поднялся до 749 сантиметров (+1 см за два часа). За сутки прирост составил 76 см. Соответствующая информация опубликована на геопортале региона. До опасного явления осталось чуть больше метра.

«Уровень воды в реке Тобол на 14:00 составляет 749 см (+1 см за два часа)», — указано на сайте. В селе Бараба Кетовского округа — 375 см (+ 3 см).

Ранее URA.RU писало, что большой воде осталось 50 км до Кургана. «Хвост» паводка, пик которого подступает к городу, находится в Притобольном округе — в районе сел Раскатиха и Межборное. К 12 часам 16 апреля уровень воды в Тоболе составлял 748 см. Вся актуальная информация о наводнении в Курганской области — в онлайн-трансляции агентства.

Уровень воды в Тоболе поднялся на 1 см за два часа Скрин: Геоинформационный портал Курганской области