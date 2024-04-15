В Пермском крае на время сменили главу регионального минспорта

Пермское министерство спорта временно возглавил замминистра Андрей Ипатов

16 апреля 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Действующий министр спорта Татьяна Чеснокова ушла в декретный отпуск Фото: Сергей Русанов © URA.RU Действующий министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова ушла в декретный отпуск. Он продлится до 7 июля 2024 года. Исполнять ее обязанности будет замминистра Андрей Ипатов. «С 15 апреля по 7 июля исполнять обязанности министра физкультуры и спорта Прикамья будет замминистра Андрей Ипатов. Соответствующее распоряжение подписано губернатором. Причиной является декретный отпуск министра спорта Татьяны Чесноковой», — сообщил «Коммерсант-Пермь». Андрей Ипатов окончил Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, а также национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Ранее он занимал пост ведущего советника департамента организации деятельности губернатора Прикамья, администрации губернатора Пермского края и правительства региона. В январе 2024 года Ипатова назначили замминистра краевого минспорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Действующий министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова ушла в декретный отпуск. Он продлится до 7 июля 2024 года. Исполнять ее обязанности будет замминистра Андрей Ипатов. «С 15 апреля по 7 июля исполнять обязанности министра физкультуры и спорта Прикамья будет замминистра Андрей Ипатов. Соответствующее распоряжение подписано губернатором. Причиной является декретный отпуск министра спорта Татьяны Чесноковой», — сообщил «Коммерсант-Пермь». Андрей Ипатов окончил Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, а также национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Ранее он занимал пост ведущего советника департамента организации деятельности губернатора Прикамья, администрации губернатора Пермского края и правительства региона. В январе 2024 года Ипатова назначили замминистра краевого минспорта.