В Екатеринбург привезли тонны экзотических фруктов из Китая

В Екатеринбурге таможенники приняли партию из четырех тонн манго и четырех тонн ананасов из Китая. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления (УТУ).
«Таможенный контроль скоропортящихся товаров осуществляется в приоритетном порядке. Мы понимаем, как важно сохранить свежесть фруктов и оперативно доставить их к потребителям. Поэтому таможенные формальности проходят в максимально сжатые сроки», — сказал начальник ведомства Алексей Фролов.
Представители УТУ отметили, что с начала года импорт китайских ананасов увеличился в три раза, до 10 тонн. Поставки манго достигли 4,5 тонны, увеличившись в два раза.
Несколько дней назад в уральской столице таможенники приняли партию из 24 тонн иранских арбузов. Плоды прошли проверку и скоро поступят на полки магазинов.
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