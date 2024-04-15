В Екатеринбург привезли тонны экзотических фруктов из Китая

16 апреля 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Поставки экзотических фруктов из КНР увеличились в три раза Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге таможенники приняли партию из четырех тонн манго и четырех тонн ананасов из Китая. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления (УТУ). «Таможенный контроль скоропортящихся товаров осуществляется в приоритетном порядке. Мы понимаем, как важно сохранить свежесть фруктов и оперативно доставить их к потребителям. Поэтому таможенные формальности проходят в максимально сжатые сроки», — сказал начальник ведомства Алексей Фролов. Представители УТУ отметили, что с начала года импорт китайских ананасов увеличился в три раза, до 10 тонн. Поставки манго достигли 4,5 тонны, увеличившись в два раза. Несколько дней назад в уральской столице таможенники приняли партию из 24 тонн иранских арбузов. Плоды прошли проверку и скоро поступят на полки магазинов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге таможенники приняли партию из четырех тонн манго и четырех тонн ананасов из Китая. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления (УТУ). «Таможенный контроль скоропортящихся товаров осуществляется в приоритетном порядке. Мы понимаем, как важно сохранить свежесть фруктов и оперативно доставить их к потребителям. Поэтому таможенные формальности проходят в максимально сжатые сроки», — сказал начальник ведомства Алексей Фролов. Представители УТУ отметили, что с начала года импорт китайских ананасов увеличился в три раза, до 10 тонн. Поставки манго достигли 4,5 тонны, увеличившись в два раза. Несколько дней назад в уральской столице таможенники приняли партию из 24 тонн иранских арбузов. Плоды прошли проверку и скоро поступят на полки магазинов.