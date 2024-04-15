15 апреля 2024

В Екатеринбург привезли тонны экзотических фруктов из Китая

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, торговля, фрукты, ананасы
Поставки экзотических фруктов из КНР увеличились в три раза Фото:

В Екатеринбурге таможенники приняли партию из четырех тонн манго и четырех тонн ананасов из Китая. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления (УТУ).

«Таможенный контроль скоропортящихся товаров осуществляется в приоритетном порядке. Мы понимаем, как важно сохранить свежесть фруктов и оперативно доставить их к потребителям. Поэтому таможенные формальности проходят в максимально сжатые сроки», — сказал начальник ведомства Алексей Фролов.

Представители УТУ отметили, что с начала года импорт китайских ананасов увеличился в три раза, до 10 тонн. Поставки манго достигли 4,5 тонны, увеличившись в два раза.

Несколько дней назад в уральской столице таможенники приняли партию из 24 тонн иранских арбузов. Плоды прошли проверку и скоро поступят на полки магазинов.

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В Екатеринбурге таможенники приняли партию из четырех тонн манго и четырех тонн ананасов из Китая. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления (УТУ). «Таможенный контроль скоропортящихся товаров осуществляется в приоритетном порядке. Мы понимаем, как важно сохранить свежесть фруктов и оперативно доставить их к потребителям. Поэтому таможенные формальности проходят в максимально сжатые сроки», — сказал начальник ведомства Алексей Фролов. Представители УТУ отметили, что с начала года импорт китайских ананасов увеличился в три раза, до 10 тонн. Поставки манго достигли 4,5 тонны, увеличившись в два раза. Несколько дней назад в уральской столице таможенники приняли партию из 24 тонн иранских арбузов. Плоды прошли проверку и скоро поступят на полки магазинов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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