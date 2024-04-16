Россия может рассмотреть перемирие с Украиной

Кремль: официально перемирие с Украиной на период Олимпиады не предлагалось

16 апреля 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Россия готова рассмотреть перемирие с Украиной на время Олимпиады в Париже Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия может рассмотреть вопрос перемирия с Украиной на период проведения Олимпиады в Париже, но этот процесс всегда осложняет позиция Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об инициативе французского лидера Эммануэля Макрона. «Президент Путин и наши военные обращали внимание, что киевский режим использует такие идеи и такие инициативы для попытки переформироваться, перевооружиться и так далее. Это существенно осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив. И до сих пор никто никаких шагов на этот счет не делал», — отметил Песков, добавив, что официально такое предложение не озвучивалось. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет обсудить с лидером Китая Си Цзиньпином перемирие и остановку всех вооруженных конфликтов в мире на время Олимпиады в Париже. Это касается и конфликта на Украине. В январе 2023 года президент РФ Владимир Путин предложил рождественское перемирие, однако в Киеве отвергли его. Путин неоднократно говорил о том, что Россия не отказывается от переговоров и, более того, готова к ним. Запрет на переговоры с Россией ввел ранее президент Украины Владимир Зеленский. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия может рассмотреть вопрос перемирия с Украиной на период проведения Олимпиады в Париже, но этот процесс всегда осложняет позиция Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об инициативе французского лидера Эммануэля Макрона. «Президент Путин и наши военные обращали внимание, что киевский режим использует такие идеи и такие инициативы для попытки переформироваться, перевооружиться и так далее. Это существенно осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив. И до сих пор никто никаких шагов на этот счет не делал», — отметил Песков, добавив, что официально такое предложение не озвучивалось. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет обсудить с лидером Китая Си Цзиньпином перемирие и остановку всех вооруженных конфликтов в мире на время Олимпиады в Париже. Это касается и конфликта на Украине. В январе 2023 года президент РФ Владимир Путин предложил рождественское перемирие, однако в Киеве отвергли его. Путин неоднократно говорил о том, что Россия не отказывается от переговоров и, более того, готова к ним. Запрет на переговоры с Россией ввел ранее президент Украины Владимир Зеленский.