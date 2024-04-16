В городском пруду Златоуста нашли труп женщины

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Малый Конный и Большой Конный полуострова (Уральская Куба), побережье Верх-Исетского пруда. Екатеринбург, утки, лето, верх-исетский пруд, камыш, визовский пруд, водоем, природа
Труп прибило к берегу, где его обнаружили местные жители Фото:

В городском пруду Златоуста (Челябинская область) местные жители нашли труп женщины. Инцидент URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе СК СКР по Челябинской области.

По данным URA.RU, признаков криминальной смерти на теле женщины не обнаружено. Специалисты выясняют личность погибшей.

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В городском пруду Златоуста (Челябинская область) местные жители нашли труп женщины. Инцидент URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе СК СКР по Челябинской области. По данным URA.RU, признаков криминальной смерти на теле женщины не обнаружено. Специалисты выясняют личность погибшей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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