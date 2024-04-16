В городском пруду Златоуста нашли труп женщины

Труп прибило к берегу, где его обнаружили местные жители
В городском пруду Златоуста (Челябинская область) местные жители нашли труп женщины. Инцидент URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону.
«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе СК СКР по Челябинской области.
По данным URA.RU, признаков криминальной смерти на теле женщины не обнаружено. Специалисты выясняют личность погибшей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!