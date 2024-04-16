В городском пруду Златоуста нашли труп женщины

16 апреля 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Труп прибило к берегу, где его обнаружили местные жители Фото: Александр Мамаев © URA.RU В городском пруду Златоуста (Челябинская область) местные жители нашли труп женщины. Инцидент URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе СК СКР по Челябинской области. По данным URA.RU, признаков криминальной смерти на теле женщины не обнаружено. Специалисты выясняют личность погибшей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городском пруду Златоуста (Челябинская область) местные жители нашли труп женщины. Инцидент URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе СК СКР по Челябинской области. По данным URA.RU, признаков криминальной смерти на теле женщины не обнаружено. Специалисты выясняют личность погибшей.