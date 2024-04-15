Ветеран СВО Александров рекомендован на пост мэра Березовского района ХМАО

Власти ХМАО рекомендовали ветерана СВО на пост главы Березовского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Югорский внутриполитической определился с основной кандидатурой главы Березовского района и согласовал на этот пост участника боевых действий Руслана Александрова. Он был ранен, вернулся в округ и занимался набором контрактников в «Центре патриотов». Кандидатура рекомендована окружным правительством после ряда тестов и согласований, пишет неофициальный рупор югорских властей — telegram-канал «5-й этаж».

«О согласовании кандидатуры участника СВО в главы Березовского района. Документы на пост главы Березовского района подал Руслан Александров. Выдвижению предшествовали необходимые тестирования, которые были проведены на 5-м этаже. По их итогам кандидат прошел собеседование с губернатором, где получил ключевые задачи по развитию территории в рамках социально-экономической стратегии региона», — указано в публикации.

Александров родился и вырос в Березовском районе, имеет опыт работы в сфере муниципального управления. Источники в окружном правительстве отмечают, что он, проработав при двух главах района, хорошо знает территорию. Также кандидат прошел все необходимые тесты внупола. На участие в голосовании подал заявление также первый вице-мэр Геннадий Кудряшов, исполняющий обязанности мэра после скандальной отставки Павла Артеева. Однако источники URA.RU называют его техническим кандидатом и считают, что дума полностью поддержит рекомендованного внутриполитическим блоком Александрова.

Политолог Евгений Минченко считает выбор окружных властей удачным шагом, соответствующим духу времени. «Это напрямую коррелируется с федеральной повесткой. Если уж президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию обозначил тему рекрутирования во власть участников СВО, естественно, что главы регионов на это реагируют. Так что согласование ветерана на пост мэра района — это жирный плюс губернатору Наталье Комаровой», — считает эксперт.

Александров сообщил, что решение подать документы на пост главы Березовского было взвешенным. Оно продиктовано стремлением внести свой вклад в развитие района и всей Югры.

Руслана Александрова считают основным кандидатом на пост главы Березовского района ХМАО

Фото: Новости Югры