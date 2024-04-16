В Кремле поддержали предложение Си Цзиньпина по Украине

Песков: подход Китая к решению конфликта на Украине сбалансирован
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© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков отметил, что со стороны Украины не фиксируется изменений в сторону мирного решения конфликта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Подход Китая, который предложил его глава Си Цзиньпин, к решению украинского конфликта является конструктивным и сбалансированным, поэтому он приветствуется российской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Подход Пекина сбалансирован и конструктивен. Нам хорошо известно то, что предлагает Пекин… Мы приветствуем такую сбалансированную позицию Пекина», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков добавил, что в этом вопросе изменений со стороны Украины не фиксируется.

Ранее Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом предложил провести мирную конференцию, которую признают Россия и Украина. По его мнению, она может в мирном решении конфликта. В ходе нее планируется обсудить все предложения, выдвинутые сторонами.

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Подход Китая, который предложил его глава Си Цзиньпин, к решению украинского конфликта является конструктивным и сбалансированным, поэтому он приветствуется российской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Подход Пекина сбалансирован и конструктивен. Нам хорошо известно то, что предлагает Пекин… Мы приветствуем такую сбалансированную позицию Пекина», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков добавил, что в этом вопросе изменений со стороны Украины не фиксируется. Ранее Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом предложил провести мирную конференцию, которую признают Россия и Украина. По его мнению, она может в мирном решении конфликта. В ходе нее планируется обсудить все предложения, выдвинутые сторонами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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