Си Цзиньпин на встрече с Шольцем предложил вариант окончания боевых действий на Украине

Си Цзиньпин: мирная конференция поможет закончить бои на Украине
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Поездка Михаила Мишустина в Китай. КНР Шанхай, си цзиньпин
Си Цзиньпин предложил провести мирную конференцию Украины и РФ и обсудить на ней все предложения стран Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мирная конференция, признанная Украиной и Россией, положит конец конфликтной ситуации. На ней следует справедливо обсудить все предложения, которые выдвинут стороны. Об этом сообщил глава Китая Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом.

«КНР выступает за мирную конференцию, которую признают РФ и Украина», — заявил Си Цзиньпин на встрече с Шольцем. Информацию передает Tagesspiegel. Он добавил, что на этом мероприятии должны быть справедливо обсуждены все предложения сторон.

Также китайский лидер отметил, что для предотвращения выхода из-под контроля кризиса на Украине всем сторонам следует работать над скорейшим восстановлением мира. Для этого нужно уделить особое внимание стабильности, а не преследованию своих собственных интересов в этой ситуации.

Ранее заместитель постоянного представителя КНР при всемирной организации Гэн Шуан сообщил, что власти Китая готовы предоставить необходимые условия для мирных переговоров России и Украины. Он добавил, что КНР выступает за созыв конференции, которую признают две страны, чтобы обсудить все варианты мира, передает телеканал 360.

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Мирная конференция, признанная Украиной и Россией, положит конец конфликтной ситуации. На ней следует справедливо обсудить все предложения, которые выдвинут стороны. Об этом сообщил глава Китая Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом. «КНР выступает за мирную конференцию, которую признают РФ и Украина», — заявил Си Цзиньпин на встрече с Шольцем. Информацию передает Tagesspiegel. Он добавил, что на этом мероприятии должны быть справедливо обсуждены все предложения сторон. Также китайский лидер отметил, что для предотвращения выхода из-под контроля кризиса на Украине всем сторонам следует работать над скорейшим восстановлением мира. Для этого нужно уделить особое внимание стабильности, а не преследованию своих собственных интересов в этой ситуации. Ранее заместитель постоянного представителя КНР при всемирной организации Гэн Шуан сообщил, что власти Китая готовы предоставить необходимые условия для мирных переговоров России и Украины. Он добавил, что КНР выступает за созыв конференции, которую признают две страны, чтобы обсудить все варианты мира, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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