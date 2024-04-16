Си Цзиньпин на встрече с Шольцем предложил вариант окончания боевых действий на Украине

Си Цзиньпин: мирная конференция поможет закончить бои на Украине

16 апреля 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин предложил провести мирную конференцию Украины и РФ и обсудить на ней все предложения стран Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мирная конференция, признанная Украиной и Россией, положит конец конфликтной ситуации. На ней следует справедливо обсудить все предложения, которые выдвинут стороны. Об этом сообщил глава Китая Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом. «КНР выступает за мирную конференцию, которую признают РФ и Украина», — заявил Си Цзиньпин на встрече с Шольцем. Информацию передает Tagesspiegel . Он добавил, что на этом мероприятии должны быть справедливо обсуждены все предложения сторон. Также китайский лидер отметил, что для предотвращения выхода из-под контроля кризиса на Украине всем сторонам следует работать над скорейшим восстановлением мира. Для этого нужно уделить особое внимание стабильности, а не преследованию своих собственных интересов в этой ситуации. Ранее заместитель постоянного представителя КНР при всемирной организации Гэн Шуан сообщил, что власти Китая готовы предоставить необходимые условия для мирных переговоров России и Украины. Он добавил, что КНР выступает за созыв конференции, которую признают две страны, чтобы обсудить все варианты мира, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мирная конференция, признанная Украиной и Россией, положит конец конфликтной ситуации. На ней следует справедливо обсудить все предложения, которые выдвинут стороны. Об этом сообщил глава Китая Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом. «КНР выступает за мирную конференцию, которую признают РФ и Украина», — заявил Си Цзиньпин на встрече с Шольцем. Информацию передает Tagesspiegel. Он добавил, что на этом мероприятии должны быть справедливо обсуждены все предложения сторон. Также китайский лидер отметил, что для предотвращения выхода из-под контроля кризиса на Украине всем сторонам следует работать над скорейшим восстановлением мира. Для этого нужно уделить особое внимание стабильности, а не преследованию своих собственных интересов в этой ситуации. Ранее заместитель постоянного представителя КНР при всемирной организации Гэн Шуан сообщил, что власти Китая готовы предоставить необходимые условия для мирных переговоров России и Украины. Он добавил, что КНР выступает за созыв конференции, которую признают две страны, чтобы обсудить все варианты мира, передает телеканал 360.