В каких районах Тюменской области объявлена срочная эвакуация. Список

Жителей 15 районов Тюменской области просят срочно эвакуироваться
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паводок в Афонькино. Афонькино
Селян просят взять с собой личные вещи и покинуть дома в зоне затопления Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Жителей сразу 15 населенных пунктов Тюменской области призывают срочно эвакуироваться. Информация об этом появилась в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.

«Внимание! Началась срочная эвакуация в ПВР жителей населенных пунктов в Казанском районе», — указано в общении.

Покинуть свои дома просят жителей сразу 15 сел и деревень. Среди них:

Казанское, Новогеоргиевка, Паленка, Афонькино, Ильина, Ельцово, Большие Ярки, Боровлянка, Новоселезнево, Гагарье, Шагалово, Песчаное, Ченчерь, Малая Ченчерь, Малые Ярки.

Селян просят покинуть свои дома и взять личные вещи: документы, лекарства. Номер горячей линии по вопросам паводка 122 (кнопка 3).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей сразу 15 населенных пунктов Тюменской области призывают срочно эвакуироваться. Информация об этом появилась в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. «Внимание! Началась срочная эвакуация в ПВР жителей населенных пунктов в Казанском районе», — указано в общении. Покинуть свои дома просят жителей сразу 15 сел и деревень. Среди них: Казанское, Новогеоргиевка, Паленка, Афонькино, Ильина, Ельцово, Большие Ярки, Боровлянка, Новоселезнево, Гагарье, Шагалово, Песчаное, Ченчерь, Малая Ченчерь, Малые Ярки. Селян просят покинуть свои дома и взять личные вещи: документы, лекарства. Номер горячей линии по вопросам паводка 122 (кнопка 3).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...