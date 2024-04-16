В каких районах Тюменской области объявлена срочная эвакуация. Список

Жителей 15 районов Тюменской области просят срочно эвакуироваться

16 апреля 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Селян просят взять с собой личные вещи и покинуть дома в зоне затопления Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Жителей сразу 15 населенных пунктов Тюменской области призывают срочно эвакуироваться. Информация об этом появилась в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. «Внимание! Началась срочная эвакуация в ПВР жителей населенных пунктов в Казанском районе», — указано в общении. Покинуть свои дома просят жителей сразу 15 сел и деревень. Среди них: Казанское, Новогеоргиевка, Паленка, Афонькино, Ильина, Ельцово, Большие Ярки, Боровлянка, Новоселезнево, Гагарье, Шагалово, Песчаное, Ченчерь, Малая Ченчерь, Малые Ярки. Селян просят покинуть свои дома и взять личные вещи: документы, лекарства. Номер горячей линии по вопросам паводка 122 (кнопка 3). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей сразу 15 населенных пунктов Тюменской области призывают срочно эвакуироваться. Информация об этом появилась в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. «Внимание! Началась срочная эвакуация в ПВР жителей населенных пунктов в Казанском районе», — указано в общении. Покинуть свои дома просят жителей сразу 15 сел и деревень. Среди них: Казанское, Новогеоргиевка, Паленка, Афонькино, Ильина, Ельцово, Большие Ярки, Боровлянка, Новоселезнево, Гагарье, Шагалово, Песчаное, Ченчерь, Малая Ченчерь, Малые Ярки. Селян просят покинуть свои дома и взять личные вещи: документы, лекарства. Номер горячей линии по вопросам паводка 122 (кнопка 3).