Жителей сразу 15 населенных пунктов Тюменской области призывают срочно эвакуироваться. Информация об этом появилась в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.
«Внимание! Началась срочная эвакуация в ПВР жителей населенных пунктов в Казанском районе», — указано в общении.
Покинуть свои дома просят жителей сразу 15 сел и деревень. Среди них:
Казанское, Новогеоргиевка, Паленка, Афонькино, Ильина, Ельцово, Большие Ярки, Боровлянка, Новоселезнево, Гагарье, Шагалово, Песчаное, Ченчерь, Малая Ченчерь, Малые Ярки.
Селян просят покинуть свои дома и взять личные вещи: документы, лекарства. Номер горячей линии по вопросам паводка 122 (кнопка 3).
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Жителей сразу 15 населенных пунктов Тюменской области призывают срочно эвакуироваться. Информация об этом появилась в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. «Внимание! Началась срочная эвакуация в ПВР жителей населенных пунктов в Казанском районе», — указано в общении. Покинуть свои дома просят жителей сразу 15 сел и деревень. Среди них: Казанское, Новогеоргиевка, Паленка, Афонькино, Ильина, Ельцово, Большие Ярки, Боровлянка, Новоселезнево, Гагарье, Шагалово, Песчаное, Ченчерь, Малая Ченчерь, Малые Ярки. Селян просят покинуть свои дома и взять личные вещи: документы, лекарства. Номер горячей линии по вопросам паводка 122 (кнопка 3).