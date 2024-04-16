Тюменские аграрии повезут в Китай горох тоннами

Тюменский племзавод «Юбилейный» стал официальным экспортером продукции в Китай

Тюменский завод производит горох, который способен конкурировать с признанными лидерами на рынке Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменский племенной завод «Юбилейный» стал официальным экспортером круп и зерна в Китай. Как сообщает пресс-служба департамента АПК Тюменской области, только гороха тюменский завод готов поставить до 30 тысяч тонн.

«Племзавод „Юбилейный“ получил официальный статус аттестованного экспортера продукции в Китай. Получение статуса экспортера особенно актуально с учетом планов экспорта на 2024—2025 годы: „Юбилейный“ готов поставить на китайский рынок 30 тысяч тонн гороха и 5 тысяч тонн пшеницы», — указано в сообщении.

Отмечается, что качество тюменского гороха не уступает признанному лидеру — канадскому. К настоящему моменту племзаводом «Юбилейный» уже отгружено в Китай 20 тысяч тонн гороха.