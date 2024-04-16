Тюменские аграрии повезут в Китай горох тоннами

Тюменский племзавод «Юбилейный» стал официальным экспортером продукции в Китай
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Международная выставка «Агропром Урал». Екатеринбург, пшеница, зерна, горох, соя, сорт
Тюменский завод производит горох, который способен конкурировать с признанными лидерами на рынке Фото:

Тюменский племенной завод «Юбилейный» стал официальным экспортером круп и зерна в Китай. Как сообщает пресс-служба департамента АПК Тюменской области, только гороха тюменский завод готов поставить до 30 тысяч тонн.

«Племзавод „Юбилейный“ получил официальный статус аттестованного экспортера продукции в Китай. Получение статуса экспортера особенно актуально с учетом планов экспорта на 2024—2025 годы: „Юбилейный“ готов поставить на китайский рынок 30 тысяч тонн гороха и 5 тысяч тонн пшеницы», — указано в сообщении.

Отмечается, что качество тюменского гороха не уступает признанному лидеру — канадскому. К настоящему моменту племзаводом «Юбилейный» уже отгружено в Китай 20 тысяч тонн гороха.

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Тюменский племенной завод «Юбилейный» стал официальным экспортером круп и зерна в Китай. Как сообщает пресс-служба департамента АПК Тюменской области, только гороха тюменский завод готов поставить до 30 тысяч тонн. «Племзавод „Юбилейный“ получил официальный статус аттестованного экспортера продукции в Китай. Получение статуса экспортера особенно актуально с учетом планов экспорта на 2024—2025 годы: „Юбилейный“ готов поставить на китайский рынок 30 тысяч тонн гороха и 5 тысяч тонн пшеницы», — указано в сообщении. Отмечается, что качество тюменского гороха не уступает признанному лидеру — канадскому. К настоящему моменту племзаводом «Юбилейный» уже отгружено в Китай 20 тысяч тонн гороха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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