В Греции прошла торжественная церемония зажжения огня Олимпиады 2024 года, которая пройдет в Париже. Это событие традиционно является символическим началом подготовки к предстоящим Играм.
Факел был зажжен от огня, который получили с помощью зеркала от солнечных лучей в ходе генеральной репетиции, состоявшейся в понедельник, 15 апреля. Греческая актриса Мэри Мина в роли верховной жрицы приняла участие в древнем ритуале.
На мероприятии присутствовали многие высокопоставленные гости, включая президента Греции Катерину Сакелларопулу, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и мэра Парижа Анн Идальго. Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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