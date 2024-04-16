В Греции зажгли Олимпийский огонь для летних Игр-2024 в Париже. Видео

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Встреча серебряных призеров Олимпийских игр-2022 Светаланы Мироновой и Ирины Казакевич. Екатеринбург , олимпиада, сборная россии, олимпийские игры, олимпийская сборная россии, серебряная медаль
Игры пройдут летом в Париже Фото:

В Греции прошла торжественная церемония зажжения огня Олимпиады 2024 года, которая пройдет в Париже. Это событие традиционно является символическим началом подготовки к предстоящим Играм.

Факел был зажжен от огня, который получили с помощью зеркала от солнечных лучей в ходе генеральной репетиции, состоявшейся в понедельник, 15 апреля. Греческая актриса Мэри Мина в роли верховной жрицы приняла участие в древнем ритуале.

На мероприятии присутствовали многие высокопоставленные гости, включая президента Греции Катерину Сакелларопулу, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и мэра Парижа Анн Идальго. Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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В Греции прошла торжественная церемония зажжения огня Олимпиады 2024 года, которая пройдет в Париже. Это событие традиционно является символическим началом подготовки к предстоящим Играм. Факел был зажжен от огня, который получили с помощью зеркала от солнечных лучей в ходе генеральной репетиции, состоявшейся в понедельник, 15 апреля. Греческая актриса Мэри Мина в роли верховной жрицы приняла участие в древнем ритуале. На мероприятии присутствовали многие высокопоставленные гости, включая президента Греции Катерину Сакелларопулу, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и мэра Парижа Анн Идальго. Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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