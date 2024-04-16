Развлечения Спорт В Греции зажгли Олимпийский огонь для летних Игр-2024 в Париже. Видео 16 апреля 2024 в 14:48 Размер текста - 17 + Игры пройдут летом в Париже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Греции прошла торжественная церемония зажжения огня Олимпиады 2024 года, которая пройдет в Париже. Это событие традиционно является символическим началом подготовки к предстоящим Играм. Факел был зажжен от огня, который получили с помощью зеркала от солнечных лучей в ходе генеральной репетиции, состоявшейся в понедельник, 15 апреля. Греческая актриса Мэри Мина в роли верховной жрицы приняла участие в древнем ритуале. На мероприятии присутствовали многие высокопоставленные гости, включая президента Греции Катерину Сакелларопулу, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и мэра Парижа Анн Идальго. Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Греции прошла торжественная церемония зажжения огня Олимпиады 2024 года, которая пройдет в Париже. Это событие традиционно является символическим началом подготовки к предстоящим Играм. Факел был зажжен от огня, который получили с помощью зеркала от солнечных лучей в ходе генеральной репетиции, состоявшейся в понедельник, 15 апреля. Греческая актриса Мэри Мина в роли верховной жрицы приняла участие в древнем ритуале. На мероприятии присутствовали многие высокопоставленные гости, включая президента Греции Катерину Сакелларопулу, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и мэра Парижа Анн Идальго. Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям