Минтранспорта Пермского края отреагировало на обращения граждан, попросивших о новых остановках

На дорогах Пермского края в 2024 году появятся 110 остановочных пунктов

16 апреля 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Остановочные пункты появятся на дорогах регионального и муниципального значений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае на дорогах регионального и муниципального значений необходимо установить десятки остановок общественного транспорта. К таким выводам пришли в региональном министерстве транспорта. Об этом на заседании комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания заявил глава ведомства Сергей Вешняков, передает корреспондент URA.RU. «На дорогах общего пользования регионального значения в 2024—2025 годах запланировано устройство 152 остановочных пунктов, 110 из которых будут обустроены в текущем году», — сказал Вешняков, выступая перед депутатами. Он пояснил, что решение обустроить остановки принято на основании проведенного министерством транспорта «комиссионного осмотра, поступивших обращений граждан и запросов депутатов». По словам Вешнякова, 13 новых остановочных пунктов общественного транспорта появятся и на дорогах местного значения: в Пермском, Суксунском, Осинском, Добрянском и Горнозаводском округах. Кроме того, сейчас актуализируется план работ по капитальному ремонту и обустройству новых остановок на 2025—2026 годы. Эту работу ведет КГБУ «Управление автодорог и транспорта минтранспорта Прикамья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае на дорогах регионального и муниципального значений необходимо установить десятки остановок общественного транспорта. К таким выводам пришли в региональном министерстве транспорта. Об этом на заседании комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания заявил глава ведомства Сергей Вешняков, передает корреспондент URA.RU. «На дорогах общего пользования регионального значения в 2024—2025 годах запланировано устройство 152 остановочных пунктов, 110 из которых будут обустроены в текущем году», — сказал Вешняков, выступая перед депутатами. Он пояснил, что решение обустроить остановки принято на основании проведенного министерством транспорта «комиссионного осмотра, поступивших обращений граждан и запросов депутатов». По словам Вешнякова, 13 новых остановочных пунктов общественного транспорта появятся и на дорогах местного значения: в Пермском, Суксунском, Осинском, Добрянском и Горнозаводском округах. Кроме того, сейчас актуализируется план работ по капитальному ремонту и обустройству новых остановок на 2025—2026 годы. Эту работу ведет КГБУ «Управление автодорог и транспорта минтранспорта Прикамья.