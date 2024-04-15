15 апреля 2024

Минтранспорта Пермского края отреагировало на обращения граждан, попросивших о новых остановках

На дорогах Пермского края в 2024 году появятся 110 остановочных пунктов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рябковское кладбище. Курган, бездомные животные, автобусная остановка, женщина, пассажирка, ожидание автобуса, уличная собака
Остановочные пункты появятся на дорогах регионального и муниципального значений Фото:

В Пермском крае на дорогах регионального и муниципального значений необходимо установить десятки остановок общественного транспорта.

К таким выводам пришли в региональном министерстве транспорта. Об этом на заседании комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания заявил глава ведомства Сергей Вешняков, передает корреспондент URA.RU.

«На дорогах общего пользования регионального значения в 2024—2025 годах запланировано устройство 152 остановочных пунктов, 110 из которых будут обустроены в текущем году», — сказал Вешняков, выступая перед депутатами. Он пояснил, что решение обустроить остановки принято на основании проведенного министерством транспорта «комиссионного осмотра, поступивших обращений граждан и запросов депутатов».

По словам Вешнякова, 13 новых остановочных пунктов общественного транспорта появятся и на дорогах местного значения: в Пермском, Суксунском, Осинском, Добрянском и Горнозаводском округах. Кроме того, сейчас актуализируется план работ по капитальному ремонту и обустройству новых остановок на 2025—2026 годы. Эту работу ведет КГБУ «Управление автодорог и транспорта минтранспорта Прикамья.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае на дорогах регионального и муниципального значений необходимо установить десятки остановок общественного транспорта. К таким выводам пришли в региональном министерстве транспорта. Об этом на заседании комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания заявил глава ведомства Сергей Вешняков, передает корреспондент URA.RU. «На дорогах общего пользования регионального значения в 2024—2025 годах запланировано устройство 152 остановочных пунктов, 110 из которых будут обустроены в текущем году», — сказал Вешняков, выступая перед депутатами. Он пояснил, что решение обустроить остановки принято на основании проведенного министерством транспорта «комиссионного осмотра, поступивших обращений граждан и запросов депутатов». По словам Вешнякова, 13 новых остановочных пунктов общественного транспорта появятся и на дорогах местного значения: в Пермском, Суксунском, Осинском, Добрянском и Горнозаводском округах. Кроме того, сейчас актуализируется план работ по капитальному ремонту и обустройству новых остановок на 2025—2026 годы. Эту работу ведет КГБУ «Управление автодорог и транспорта минтранспорта Прикамья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...