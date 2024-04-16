Детский сад заплатит за потерю двухлетней девочки на прогулке в Екатеринбурге

Ребенка заметила жительница дома, где находится детсад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Воспитатель частного детсада Екатеринбурга после прогулки с детьми забыла на площадке двухлетнюю девочку. Ребенка заметила жительница того же дома, которая и отвела его в группу. Теперь учреждение должно выплатить 48 тысяч рублей матери девочки, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«После дневной прогулки воспитатель увела всех ребятишек в садик, а двухлетнюю дочку Юлии забыла на детской площадке. Ребенка заметила жительница этого же дома и, поняв в чем дело, отвела ребенка в группу. Площадка, где осталась девочка, не огорожена, рядом с ней расположена проезжая часть, бегают бездомные собаки», — следует из сообщения.

Сперва мама хотела отсудить 100 тысяч рублей у детсада, но суд частично удовлетворил ее требования. «Взысканы компенсация морального вреда — 32 тысячи рублей, штраф — 11 тысяч рублей, расходы по оплате юридических услуг — 5 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.