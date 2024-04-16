Детский сад заплатит за потерю двухлетней девочки на прогулке в Екатеринбурге

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Начало строительства жилого дома по улице Коли Мяготина. Курган, детский сад, дети, забор, ясли сад, прогулка детей
Ребенка заметила жительница дома, где находится детсад Фото:

Воспитатель частного детсада Екатеринбурга после прогулки с детьми забыла на площадке двухлетнюю девочку. Ребенка заметила жительница того же дома, которая и отвела его в группу. Теперь учреждение должно выплатить 48 тысяч рублей матери девочки, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«После дневной прогулки воспитатель увела всех ребятишек в садик, а двухлетнюю дочку Юлии забыла на детской площадке. Ребенка заметила жительница этого же дома и, поняв в чем дело, отвела ребенка в группу. Площадка, где осталась девочка, не огорожена, рядом с ней расположена проезжая часть, бегают бездомные собаки», — следует из сообщения.

Сперва мама хотела отсудить 100 тысяч рублей у детсада, но суд частично удовлетворил ее требования. «Взысканы компенсация морального вреда — 32 тысячи рублей, штраф — 11 тысяч рублей, расходы по оплате юридических услуг — 5 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

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Воспитатель частного детсада Екатеринбурга после прогулки с детьми забыла на площадке двухлетнюю девочку. Ребенка заметила жительница того же дома, которая и отвела его в группу. Теперь учреждение должно выплатить 48 тысяч рублей матери девочки, рассказали в пресс-службе прокуратуры. «После дневной прогулки воспитатель увела всех ребятишек в садик, а двухлетнюю дочку Юлии забыла на детской площадке. Ребенка заметила жительница этого же дома и, поняв в чем дело, отвела ребенка в группу. Площадка, где осталась девочка, не огорожена, рядом с ней расположена проезжая часть, бегают бездомные собаки», — следует из сообщения. Сперва мама хотела отсудить 100 тысяч рублей у детсада, но суд частично удовлетворил ее требования. «Взысканы компенсация морального вреда — 32 тысячи рублей, штраф — 11 тысяч рублей, расходы по оплате юридических услуг — 5 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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