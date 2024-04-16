Курганский участок федеральной трассы «Иртыш» затопит при уровне Тобола 1169 см

Повлияет ли паводок Кургане на федеральные трассы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Один из участков дороги, связанный с федеральной трассой «Иртыш» в Курганской области, может быть подтоплен паводковыми водами. Это произойдет при уровне Тобола 11 м 69 см, сообщает геоинформационный портал Курганской области.

«При допустимом уровне воды в р.Тобол 1169 см подвержена затоплению автомобильная дорога „Иртыш“ — Падеринское — Борки — Бузан км1. Объезд возможен по автомобильной дороге Шкодинское — Колташево», — информирует портал. Как сообщает ресурс, проезд по данной дороге затруднен и возможен только на высокопроходимой технике.

Основные федеральные автодороги в сторону Тюмени и восточных округов Курганской области в зону подтопления попадут лишь с мизерной долей вероятности, говорят источники URA.RU из дорожной сферы. Чтобы вода перелилась через тюменскую трассу, необходим подъем уровня воды в пойме между Тоболом и дорогой на два метра. «Последний раз такое было тридцать лет назад, и тогда вода лишь стояла на поверхности покрытия. Автомобили свободно проезжали по дороге», — вспоминают похожие события источники. На главной федеральной трассе «Иртыш» избежать последствий паводка помогает Омский мост.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане для проезда закрыли шоссе Тюнина. Вода вышла на участок автодороги. Транспорт направлен в объезд через федеральную трассу «Иртыш».

Участок дороги, связанный с трассой «Иртыш», который может быть подтоплен при уровне Тобола 1169 см Геоинформационный портал Курганской области .