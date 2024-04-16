В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

В Тюменской области 17 апреля ожидаются грозы и штормовой ветер

16 апреля 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Тюменцам предрекли грозы и штормовой ветер Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Тюменской области 17 апреля ожидается опасная погода — грозы и штормовой ветер. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Тюменская область, опасная погода. Период предупреждения: с 11:00 до 20:00 17 апреля. Ожидается гроза, в отдельных районах порывы ветра 15-17 м/с», — сообщили синоптики. Также метеорологи предупреждают о неспадающей угрозе наводнения у села Ильинка. Уровень воды в реке Ишим продолжит расти. В Тюмени 17 апреля ожидается до +13 градусов. Ночью — минимум +6. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области 17 апреля ожидается опасная погода — грозы и штормовой ветер. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Тюменская область, опасная погода. Период предупреждения: с 11:00 до 20:00 17 апреля. Ожидается гроза, в отдельных районах порывы ветра 15-17 м/с», — сообщили синоптики. Также метеорологи предупреждают о неспадающей угрозе наводнения у села Ильинка. Уровень воды в реке Ишим продолжит расти. В Тюмени 17 апреля ожидается до +13 градусов. Ночью — минимум +6.