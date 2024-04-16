В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

В Тюменской области 17 апреля ожидаются грозы и штормовой ветер
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Молния над городом. Курган, молния, гроза
Тюменцам предрекли грозы и штормовой ветер Фото:

В Тюменской области 17 апреля ожидается опасная погода — грозы и штормовой ветер. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«Тюменская область, опасная погода. Период предупреждения: с 11:00 до 20:00 17 апреля. Ожидается гроза, в отдельных районах порывы ветра 15-17 м/с», — сообщили синоптики.

Также метеорологи предупреждают о неспадающей угрозе наводнения у села Ильинка. Уровень воды в реке Ишим продолжит расти.

В Тюмени 17 апреля ожидается до +13 градусов. Ночью — минимум +6.

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В Тюменской области 17 апреля ожидается опасная погода — грозы и штормовой ветер. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Тюменская область, опасная погода. Период предупреждения: с 11:00 до 20:00 17 апреля. Ожидается гроза, в отдельных районах порывы ветра 15-17 м/с», — сообщили синоптики. Также метеорологи предупреждают о неспадающей угрозе наводнения у села Ильинка. Уровень воды в реке Ишим продолжит расти. В Тюмени 17 апреля ожидается до +13 градусов. Ночью — минимум +6.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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