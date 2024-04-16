В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Тюменцам предрекли грозы и штормовой ветер
В Тюменской области 17 апреля ожидается опасная погода — грозы и штормовой ветер. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.
«Тюменская область, опасная погода. Период предупреждения: с 11:00 до 20:00 17 апреля. Ожидается гроза, в отдельных районах порывы ветра 15-17 м/с», — сообщили синоптики.
Также метеорологи предупреждают о неспадающей угрозе наводнения у села Ильинка. Уровень воды в реке Ишим продолжит расти.
В Тюмени 17 апреля ожидается до +13 градусов. Ночью — минимум +6.
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