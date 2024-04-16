Дуров дал большое интервью Такеру Карлсону

16 апреля 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

Павел Дуров дал большое интервью Фото: TechCrunch /Flickr Предприниматель Павел Дуров дал большое интервью журналисту Такеру Карлсону. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Карлсон известен своей консервативной направленностью, а также тем, что ранее он взял интервью у президента России Владимира Путина. «В феврале я дал трехчасовое интервью журналисту, придерживающемуся либеральных взглядов. В тот же день я поговорил с Такером Карлсоном, известным своим консерватизмом», — написал Дуров в своем telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприниматель Павел Дуров дал большое интервью журналисту Такеру Карлсону. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Карлсон известен своей консервативной направленностью, а также тем, что ранее он взял интервью у президента России Владимира Путина. «В феврале я дал трехчасовое интервью журналисту, придерживающемуся либеральных взглядов. В тот же день я поговорил с Такером Карлсоном, известным своим консерватизмом», — написал Дуров в своем telegram-канале.