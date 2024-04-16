Дуров дал большое интервью Такеру Карлсону

Павел Дуров дал большое интервью
Предприниматель Павел Дуров дал большое интервью журналисту Такеру Карлсону. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Карлсон известен своей консервативной направленностью, а также тем, что ранее он взял интервью у президента России Владимира Путина.
«В феврале я дал трехчасовое интервью журналисту, придерживающемуся либеральных взглядов. В тот же день я поговорил с Такером Карлсоном, известным своим консерватизмом», — написал Дуров в своем telegram-канале.
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