Дуров дал большое интервью Такеру Карлсону

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Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Павел Дуров дал большое интервью Фото:

Предприниматель Павел Дуров дал большое интервью журналисту Такеру Карлсону. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Карлсон известен своей консервативной направленностью, а также тем, что ранее он взял интервью у президента России Владимира Путина.

«В феврале я дал трехчасовое интервью журналисту, придерживающемуся либеральных взглядов. В тот же день я поговорил с Такером Карлсоном, известным своим консерватизмом», — написал Дуров в своем telegram-канале.

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Предприниматель Павел Дуров дал большое интервью журналисту Такеру Карлсону. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Карлсон известен своей консервативной направленностью, а также тем, что ранее он взял интервью у президента России Владимира Путина. «В феврале я дал трехчасовое интервью журналисту, придерживающемуся либеральных взглядов. В тот же день я поговорил с Такером Карлсоном, известным своим консерватизмом», — написал Дуров в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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