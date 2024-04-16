Молдавия изменит конституцию ради евроинтеграции

В Молдове одобрили правки в конституцию по референдуму о вступлении в ЕС
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Флаг Европейского Союза и других стран, входящих и не входящих в ЕС. 28 марта 2024. Москва, флаг евросоюза, флаг ес, флаг европейского союза
Молдова хочет вступить в ЕС Фото:

Конституционный суд Молдавии одобрил проект закона о внесении в конституцию положений о европейской интеграции. Об этом сообщили молдавские СМИ. Это означает, что в стране проведут референдум о евроинтеграции.

«Вновь подтверждая европейскую идентичность народа Республики Молдова, объявить интеграцию в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова», — таким пунктом планируют обновить конституцию страны. Цитату нового положения передает местное СМИ Noi.

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Конституционный суд Молдавии одобрил проект закона о внесении в конституцию положений о европейской интеграции. Об этом сообщили молдавские СМИ. Это означает, что в стране проведут референдум о евроинтеграции. «Вновь подтверждая европейскую идентичность народа Республики Молдова, объявить интеграцию в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова», — таким пунктом планируют обновить конституцию страны. Цитату нового положения передает местное СМИ Noi.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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