Молдавия изменит конституцию ради евроинтеграции

Молдова хочет вступить в ЕС
Конституционный суд Молдавии одобрил проект закона о внесении в конституцию положений о европейской интеграции. Об этом сообщили молдавские СМИ. Это означает, что в стране проведут референдум о евроинтеграции.
«Вновь подтверждая европейскую идентичность народа Республики Молдова, объявить интеграцию в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова», — таким пунктом
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