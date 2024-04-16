Молдавия изменит конституцию ради евроинтеграции

В Молдове одобрили правки в конституцию по референдуму о вступлении в ЕС

16 апреля 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Молдова хочет вступить в ЕС Фото: Роман Наумов © URA.RU Конституционный суд Молдавии одобрил проект закона о внесении в конституцию положений о европейской интеграции. Об этом сообщили молдавские СМИ. Это означает, что в стране проведут референдум о евроинтеграции. «Вновь подтверждая европейскую идентичность народа Республики Молдова, объявить интеграцию в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова», — таким пунктом планируют обновить конституцию страны. Цитату нового положения передает местное СМИ Noi. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конституционный суд Молдавии одобрил проект закона о внесении в конституцию положений о европейской интеграции. Об этом сообщили молдавские СМИ. Это означает, что в стране проведут референдум о евроинтеграции. «Вновь подтверждая европейскую идентичность народа Республики Молдова, объявить интеграцию в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова», — таким пунктом планируют обновить конституцию страны. Цитату нового положения передает местное СМИ Noi.