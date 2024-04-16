В Тюменской области из-за паводка ввели ограничения на федеральной трассе до Омска

В Тюменской области на участке трассы до Омска введено реверсивное движение
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Пост ДПС на трассе. Сургутский район, машина дпс, мигалка, полицейская машина, дальнобойщики, полиция, проблесковый маячок, гибдд, дпс, трасса, грузовой автомобиль
Ситуацию контролируют сотрудники ДПС Фото:
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На участке федеральной трассы Р-402 из Тюмени в Омск, на территории Абатского района, для транспорта введено реверсивное движение. Об этом сообщает УГИБДД региона. Причина в установке водозащитной дамбы.

«Инспекторы ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения на участке с 354-го по 363-й км федеральной трассы Тюмень — Омск в Абатском районе. Движение в реверсивном режиме», — рассказали в ведомстве.

Причиной ограничений стали работы по возведению водозащитной дамбы. Противопаводковые мероприятия в эти дни ведутся во многих районах и населенных пунктах Тюменской области. Все главные подробности — в трансляции URA.RU.

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На участке федеральной трассы Р-402 из Тюмени в Омск, на территории Абатского района, для транспорта введено реверсивное движение. Об этом сообщает УГИБДД региона. Причина в установке водозащитной дамбы. «Инспекторы ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения на участке с 354-го по 363-й км федеральной трассы Тюмень — Омск в Абатском районе. Движение в реверсивном режиме», — рассказали в ведомстве. Причиной ограничений стали работы по возведению водозащитной дамбы. Противопаводковые мероприятия в эти дни ведутся во многих районах и населенных пунктах Тюменской области. Все главные подробности — в трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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