В Тюменской области перекрыли проезд по затопленной дороге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паводок в Афонькино. Афонькино
Дорогу затопило, ехать по ней небезопасно Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Сотрудники ДПС ограничили движение транспорта на региональной автодороге Ильинка — Афонькино — Усово — Сладково в Казанском районе, так как на проезжую часть вышла вода. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Тюменской области.

«16 апреля с 13:00 из-за выхода воды на проезжую часть ограничено движение транспорта на региональной автодороге Ильинка — Афонькино — Усово — Сладково в Казанском районе. Инспекторы ДПС проводят с участниками движения разъяснительную работу об опасности проезда на территории, где вода превысила критическую отметку», — рассказали в ведомстве.

URA.RU ведет трансляцию главных событий паводка. В ней можно увидеть, как из села Афонькино перед закрытием дороги выбирались люди. Машины буквально плыли в воде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники ДПС ограничили движение транспорта на региональной автодороге Ильинка — Афонькино — Усово — Сладково в Казанском районе, так как на проезжую часть вышла вода. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Тюменской области. «16 апреля с 13:00 из-за выхода воды на проезжую часть ограничено движение транспорта на региональной автодороге Ильинка — Афонькино — Усово — Сладково в Казанском районе. Инспекторы ДПС проводят с участниками движения разъяснительную работу об опасности проезда на территории, где вода превысила критическую отметку», — рассказали в ведомстве. URA.RU ведет трансляцию главных событий паводка. В ней можно увидеть, как из села Афонькино перед закрытием дороги выбирались люди. Машины буквально плыли в воде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...