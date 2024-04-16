В Тюменской области перекрыли проезд по затопленной дороге

Сотрудники ДПС ограничили движение транспорта на региональной автодороге Ильинка — Афонькино — Усово — Сладково в Казанском районе, так как на проезжую часть вышла вода. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Тюменской области.
«16 апреля с 13:00 из-за выхода воды на проезжую часть ограничено движение транспорта на региональной автодороге Ильинка — Афонькино — Усово — Сладково в Казанском районе. Инспекторы ДПС проводят с участниками движения разъяснительную работу об опасности проезда на территории, где вода превысила критическую отметку», — рассказали в ведомстве.
URA.RU ведет трансляцию главных событий паводка. В ней можно увидеть, как из села Афонькино перед закрытием дороги выбирались люди. Машины буквально плыли в воде.
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Сотрудники ДПС ограничили движение транспорта на региональной автодороге Ильинка — Афонькино — Усово — Сладково в Казанском районе, так как на проезжую часть вышла вода. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Тюменской области. «16 апреля с 13:00 из-за выхода воды на проезжую часть ограничено движение транспорта на региональной автодороге Ильинка — Афонькино — Усово — Сладково в Казанском районе. Инспекторы ДПС проводят с участниками движения разъяснительную работу об опасности проезда на территории, где вода превысила критическую отметку», — рассказали в ведомстве. URA.RU ведет трансляцию главных событий паводка. В ней можно увидеть, как из села Афонькино перед закрытием дороги выбирались люди. Машины буквально плыли в воде.