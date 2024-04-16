В Курганской области выросло число эвакуированных из-за наводнения

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Перекрытие шоссе Тюнина. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
В Курганской области эвакуировали более 13 тысяч жителей региона Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области на 16 апреля из подтопляемых зон было эвакуировано более 13 тысяч человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. Днем ранее эвакуированных было 12 782.

«На данный момент на территории региона развернуто 16 пунктов временного размещения. Эвакуировано более 13 тысяч человек», — рассказали в ведомстве.

Также в пресс-службе сообщили, что глава МЧС Александр Куренков вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым с воздуха оценил оперативную обстановку. Они посетили село Глядянское, где с помочью наращивания дамбы удалось спасти от затопления 650 жилых домов с населением свыше 1000 человек. В зоне затопления оказался всего один жилой дом. Министр попросил местные власти обратить особое внимание на бесхозяйные сооружения и продолжить укреплять дамбы. Также Куренков посетил пункт временного размещения.

Кроме этого министр вместе с губернатором осмотрели дамбу в Кургане и обсудили вопросы, связанные с паводком. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Курганской области на 16 апреля из подтопляемых зон было эвакуировано более 13 тысяч человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. Днем ранее эвакуированных было 12 782. «На данный момент на территории региона развернуто 16 пунктов временного размещения. Эвакуировано более 13 тысяч человек», — рассказали в ведомстве. Также в пресс-службе сообщили, что глава МЧС Александр Куренков вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым с воздуха оценил оперативную обстановку. Они посетили село Глядянское, где с помочью наращивания дамбы удалось спасти от затопления 650 жилых домов с населением свыше 1000 человек. В зоне затопления оказался всего один жилой дом. Министр попросил местные власти обратить особое внимание на бесхозяйные сооружения и продолжить укреплять дамбы. Также Куренков посетил пункт временного размещения. Кроме этого министр вместе с губернатором осмотрели дамбу в Кургане и обсудили вопросы, связанные с паводком. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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