В Курганской области выросло число эвакуированных из-за наводнения

В Курганской области на 16 апреля из подтопляемых зон было эвакуировано более 13 тысяч человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. Днем ранее эвакуированных было 12 782.
«На данный момент на территории региона развернуто 16 пунктов временного размещения. Эвакуировано более 13 тысяч человек», — рассказали в ведомстве.
Также в пресс-службе сообщили, что глава МЧС Александр Куренков вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым с воздуха оценил оперативную обстановку. Они посетили село Глядянское, где с помочью наращивания дамбы удалось спасти от затопления 650 жилых домов с населением свыше 1000 человек. В зоне затопления оказался всего один жилой дом. Министр попросил местные власти обратить особое внимание на бесхозяйные сооружения и продолжить укреплять дамбы. Также Куренков посетил пункт временного размещения.
Кроме этого министр вместе с губернатором осмотрели дамбу в Кургане и обсудили вопросы, связанные с паводком. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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В Курганской области на 16 апреля из подтопляемых зон было эвакуировано более 13 тысяч человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. Днем ранее эвакуированных было 12 782. «На данный момент на территории региона развернуто 16 пунктов временного размещения. Эвакуировано более 13 тысяч человек», — рассказали в ведомстве. Также в пресс-службе сообщили, что глава МЧС Александр Куренков вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым с воздуха оценил оперативную обстановку. Они посетили село Глядянское, где с помочью наращивания дамбы удалось спасти от затопления 650 жилых домов с населением свыше 1000 человек. В зоне затопления оказался всего один жилой дом. Министр попросил местные власти обратить особое внимание на бесхозяйные сооружения и продолжить укреплять дамбы. Также Куренков посетил пункт временного размещения. Кроме этого министр вместе с губернатором осмотрели дамбу в Кургане и обсудили вопросы, связанные с паводком. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.