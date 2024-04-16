Двух мальчиков и девочку мужчина вытащил из дома, который весь был в дыму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудник транспортной полиции Тюмени помог выбраться из горящего дома своим юным соседям — двум мальчикам и девочке из многодетной семьи. Об этом в своем telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Пожар произошел в Свердловской области.

«Сотрудник роты ППС Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте помог соседям выбраться из горящего дома. Евгений Горбунов в свободное от службы время из окна своего дома в поселке Юшала Свердловской области заметил сильное задымление на соседней улице. Он сказал сестре срочно вызвать пожарных, а сам поспешил на помощь. На месте выяснилось, что горели хозпостройки между частными домами. В одном из них проживала мать-одиночка и шестеро детей», — рассказала Ирина Волк.

Во дворе дома мужчина обнаружил троих детей и их маму. Женщина была в шоке, вокруг был дым и она не могла самостоятельно найти выход. На вопрос, остался ли кто-то в доме, она не ответила, и полицейский отправился проверить это сам.

В задымленном доме он обнаружил двух мальчишек и девочку, которые пытались одеться. Подхватив детей, Горбунов вывел их на улицу. Затем он начал тушить огонь, закидывая его снегом.