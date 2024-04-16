В Екатеринбурге разрешат родовые могилы

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Могила поэта Аркадия Коца на Михайловском кладбище. Екатеринбург, могила, михайловское кладбище екатеринбурга, коц аркадий
Екатеринбуржцам запретят кататься на самокатах по кладбищам Фото:

В Екатеринбурге могут появиться родовые могилы. Об этом сообщил начальник МКУ «Служба городских кладбищ» Константин Калашников, представляя депутатам новое положение «О порядке работы и содержания кладбищ и крематория» на заседании комиссии думы по городскому хозяйству.

«Предоставление земельного участка для родственного захоронения возможно в размере 2 кв. м при наличии на территории ранее умершего родственника или супруга. Можно будет осуществлять захоронения урны с прахом в границах земельного участка, ранее отведенного для захоронения умершего родственника, без предоставления отдельного участка земли», — сообщил Калашников.

Во время обсуждения документа депутат гордумы Владимир Крицкий поднял вопрос о частных кладбищах. По его словам, в законе нет понятия «частное кладбище», но при этом частные лица могут участвовать в обустройстве родовых захоронений. Калашников ему возразил: частники не могут участвовать в создании могил на родовых захоронениях. При этом родовые захоронения остаются муниципальными, уточнил Калашников.

Кроме того, депутаты разрешат установку регистрационных знаков на могилах, где нет тел. Также в новом документе указано, что горожанам запрещено кататься по городским кладбищам на самокатах и выгуливать животных. 11 депутатов проголосовали за принятие документа.

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В Екатеринбурге могут появиться родовые могилы. Об этом сообщил начальник МКУ «Служба городских кладбищ» Константин Калашников, представляя депутатам новое положение «О порядке работы и содержания кладбищ и крематория» на заседании комиссии думы по городскому хозяйству. «Предоставление земельного участка для родственного захоронения возможно в размере 2 кв. м при наличии на территории ранее умершего родственника или супруга. Можно будет осуществлять захоронения урны с прахом в границах земельного участка, ранее отведенного для захоронения умершего родственника, без предоставления отдельного участка земли», — сообщил Калашников. Во время обсуждения документа депутат гордумы Владимир Крицкий поднял вопрос о частных кладбищах. По его словам, в законе нет понятия «частное кладбище», но при этом частные лица могут участвовать в обустройстве родовых захоронений. Калашников ему возразил: частники не могут участвовать в создании могил на родовых захоронениях. При этом родовые захоронения остаются муниципальными, уточнил Калашников. Кроме того, депутаты разрешат установку регистрационных знаков на могилах, где нет тел. Также в новом документе указано, что горожанам запрещено кататься по городским кладбищам на самокатах и выгуливать животных. 11 депутатов проголосовали за принятие документа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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