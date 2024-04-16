В Екатеринбурге разрешат родовые могилы

Екатеринбуржцам запретят кататься на самокатах по кладбищам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге могут появиться родовые могилы. Об этом сообщил начальник МКУ «Служба городских кладбищ» Константин Калашников, представляя депутатам новое положение «О порядке работы и содержания кладбищ и крематория» на заседании комиссии думы по городскому хозяйству.

«Предоставление земельного участка для родственного захоронения возможно в размере 2 кв. м при наличии на территории ранее умершего родственника или супруга. Можно будет осуществлять захоронения урны с прахом в границах земельного участка, ранее отведенного для захоронения умершего родственника, без предоставления отдельного участка земли», — сообщил Калашников.

Во время обсуждения документа депутат гордумы Владимир Крицкий поднял вопрос о частных кладбищах. По его словам, в законе нет понятия «частное кладбище», но при этом частные лица могут участвовать в обустройстве родовых захоронений. Калашников ему возразил: частники не могут участвовать в создании могил на родовых захоронениях. При этом родовые захоронения остаются муниципальными, уточнил Калашников.

Кроме того, депутаты разрешат установку регистрационных знаков на могилах, где нет тел. Также в новом документе указано, что горожанам запрещено кататься по городским кладбищам на самокатах и выгуливать животных. 11 депутатов проголосовали за принятие документа.