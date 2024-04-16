Главное о разбушевавшемся наводнении в Кургане в 10 ярких кадрах URA.RU

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Перекрытие шоссе Тюнина. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, спасатель, паводок, наводнение, резиновая лодка, стихийное бедствие, разлив, автомоиль мчс
В Кургане вода из реки Тобол начала топить жилые дома Фото:

Курган постепенно погружается в воды реки Тобол. Город встречает самое масштабное за последние 30 лет наводнение. Река прирастет по полтора метра в сутки и больше. Сейчас затапливает 17 микрорайонов Кургана. Жилые дома и постройки уходят под воду. Журналисты URA.RU следят за оперативной обстановкой и делятся с читателями.

В Курганской области из-за паводка эвакуировали почти 13 тысяч человек. URA.RU вместе с властями призывает горожан не игнорировать предупреждения об опасности, а эвакуироваться в пункты временного размещения. Что важного произошло 16 апреля — смотрите в 10 кадрах URA.RU.

Перекрытие шоссе Тюнина. Курган
Шоссе Тюнина 16 апреля рано утром закрыли для передвижения всех видов транспорта
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Перекрытие шоссе Тюнина. Курган
Гаражи вдоль шоссе Тюнина начали уходить под воду. Автомобили можно эвакуировать на бесплатные стоянки
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Губернатор Вадим Шумков показал главе МЧС России Александру Куренкову масштаб стихии
Губернатор Вадим Шумков показал главе МЧС России Александру Куренкову масштаб стихии
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава МЧС России Александр Куренков осмотрели дамбу, которая защищает Курган на протяжении 30 километров
Губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава МЧС России Александр Куренков осмотрели дамбу, которая защищает Курган на протяжении 30 километров
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Курган находится в эпицентре внимания федеральных журналистов
Курган находится в эпицентре внимания федеральных журналистов
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Перекрытие шоссе Тюнина. Курган
Сотрудники ГИБДД перекрыли некоторые дороги и мосты в Кургане ради безопасности
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Перекрытие шоссе Тюнина. Курган
Курганцы перенесли вещи на крышу в надежде, что туда не дойдет вода и не унесет их бурным течением
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Перекрытие шоссе Тюнина. Курган
Свято-Троицкий собор, который построен благотворителем — сенатором Сергеем Муратовым, рискует попасть в зону затопления
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В микрорайоне Тополя, несмотря на постепенное затопление, местные жители катаются на велопипедах
В микрорайоне Тополя, несмотря на постепенное затопление, местные жители катаются на велопипедах
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На вездеходах по затопляемым микрорайонам ездят спасатели, чтобы эвакуировать тех, кто еще не уехал
На вездеходах по затопляемым микрорайонам ездят спасатели, чтобы эвакуировать тех, кто еще не уехал
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Курган постепенно погружается в воды реки Тобол. Город встречает самое масштабное за последние 30 лет наводнение. Река прирастет по полтора метра в сутки и больше. Сейчас затапливает 17 микрорайонов Кургана. Жилые дома и постройки уходят под воду. Журналисты URA.RU следят за оперативной обстановкой и делятся с читателями. В Курганской области из-за паводка эвакуировали почти 13 тысяч человек. URA.RU вместе с властями призывает горожан не игнорировать предупреждения об опасности, а эвакуироваться в пункты временного размещения. Что важного произошло 16 апреля — смотрите в 10 кадрах URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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