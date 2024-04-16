Главное о разбушевавшемся наводнении в Кургане в 10 ярких кадрах URA.RU

16 апреля 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

В Кургане вода из реки Тобол начала топить жилые дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курган постепенно погружается в воды реки Тобол. Город встречает самое масштабное за последние 30 лет наводнение. Река прирастет по полтора метра в сутки и больше. Сейчас затапливает 17 микрорайонов Кургана. Жилые дома и постройки уходят под воду. Журналисты URA.RU следят за оперативной обстановкой и делятся с читателями. В Курганской области из-за паводка эвакуировали почти 13 тысяч человек. URA.RU вместе с властями призывает горожан не игнорировать предупреждения об опасности, а эвакуироваться в пункты временного размещения. Что важного произошло 16 апреля — смотрите в 10 кадрах URA.RU. Шоссе Тюнина 16 апреля рано утром закрыли для передвижения всех видов транспорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гаражи вдоль шоссе Тюнина начали уходить под воду. Автомобили можно эвакуировать на бесплатные стоянки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Вадим Шумков показал главе МЧС России Александру Куренкову масштаб стихии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава МЧС России Александр Куренков осмотрели дамбу, которая защищает Курган на протяжении 30 километров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курган находится в эпицентре внимания федеральных журналистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники ГИБДД перекрыли некоторые дороги и мосты в Кургане ради безопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганцы перенесли вещи на крышу в надежде, что туда не дойдет вода и не унесет их бурным течением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свято-Троицкий собор, который построен благотворителем — сенатором Сергеем Муратовым, рискует попасть в зону затопления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В микрорайоне Тополя, несмотря на постепенное затопление, местные жители катаются на велопипедах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На вездеходах по затопляемым микрорайонам ездят спасатели, чтобы эвакуировать тех, кто еще не уехал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курган постепенно погружается в воды реки Тобол. Город встречает самое масштабное за последние 30 лет наводнение. Река прирастет по полтора метра в сутки и больше. Сейчас затапливает 17 микрорайонов Кургана. Жилые дома и постройки уходят под воду. Журналисты URA.RU следят за оперативной обстановкой и делятся с читателями. В Курганской области из-за паводка эвакуировали почти 13 тысяч человек. URA.RU вместе с властями призывает горожан не игнорировать предупреждения об опасности, а эвакуироваться в пункты временного размещения. Что важного произошло 16 апреля — смотрите в 10 кадрах URA.RU.