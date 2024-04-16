Главное о разбушевавшемся наводнении в Кургане в 10 ярких кадрах URA.RU

В Кургане вода из реки Тобол начала топить жилые дома
Курган постепенно погружается в воды реки Тобол. Город встречает самое масштабное за последние 30 лет наводнение. Река прирастет по полтора метра в сутки и больше. Сейчас затапливает 17 микрорайонов Кургана. Жилые дома и постройки уходят под воду. Журналисты URA.RU следят за оперативной обстановкой и делятся с читателями.
В Курганской области из-за паводка эвакуировали почти 13 тысяч человек. URA.RU вместе с властями призывает горожан не игнорировать предупреждения об опасности, а эвакуироваться в пункты временного размещения. Что важного произошло 16 апреля — смотрите в 10 кадрах URA.RU.
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