Гастроли Пермского театра оперы и балета в Китае сорвались

Гастроли Пермского театра оперы и балеты в Китае не состоятся. Они, как сообщалось ранее, были запланированы на апрель—май, но принимающая сторона в итоге отказалась от организации выступлений. Об этом URA.RU рассказали в пермском театре.
«От проведения гастролей отказался организатор с принимающей стороны. Положительная сторона в том, что у пермяков появилась возможность посетить несколько балетов, которые были добавлены в афишу мая», — отмечают в театре оперы и балета.
О том, что балетная труппа на месяц уедет в Китай, осенью 2023 года сообщала генеральный директор театра Анна Волк. Пермяки должны были показать три спектакля «Жизель», «Лебединое озеро» и «Дон Кихот».
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Гастроли Пермского театра оперы и балеты в Китае не состоятся. Они, как сообщалось ранее, были запланированы на апрель—май, но принимающая сторона в итоге отказалась от организации выступлений. Об этом URA.RU рассказали в пермском театре. «От проведения гастролей отказался организатор с принимающей стороны. Положительная сторона в том, что у пермяков появилась возможность посетить несколько балетов, которые были добавлены в афишу мая», — отмечают в театре оперы и балета. О том, что балетная труппа на месяц уедет в Китай, осенью 2023 года сообщала генеральный директор театра Анна Волк. Пермяки должны были показать три спектакля «Жизель», «Лебединое озеро» и «Дон Кихот».