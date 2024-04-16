Гастроли Пермского театра оперы и балета в Китае сорвались

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Китайская публика не увидит пермского балета Фото:

Гастроли Пермского театра оперы и балеты в Китае не состоятся. Они, как сообщалось ранее, были запланированы на апрель—май, но принимающая сторона в итоге отказалась от организации выступлений. Об этом URA.RU рассказали в пермском театре.

«От проведения гастролей отказался организатор с принимающей стороны. Положительная сторона в том, что у пермяков появилась возможность посетить несколько балетов, которые были добавлены в афишу мая», — отмечают в театре оперы и балета.

О том, что балетная труппа на месяц уедет в Китай, осенью 2023 года сообщала генеральный директор театра Анна Волк. Пермяки должны были показать три спектакля «Жизель», «Лебединое озеро» и «Дон Кихот».

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Гастроли Пермского театра оперы и балеты в Китае не состоятся. Они, как сообщалось ранее, были запланированы на апрель—май, но принимающая сторона в итоге отказалась от организации выступлений. Об этом URA.RU рассказали в пермском театре. «От проведения гастролей отказался организатор с принимающей стороны. Положительная сторона в том, что у пермяков появилась возможность посетить несколько балетов, которые были добавлены в афишу мая», — отмечают в театре оперы и балета. О том, что балетная труппа на месяц уедет в Китай, осенью 2023 года сообщала генеральный директор театра Анна Волк. Пермяки должны были показать три спектакля «Жизель», «Лебединое озеро» и «Дон Кихот».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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