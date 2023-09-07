Пермский балет на месяц уедет в Китай

08 сентября 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Балетная труппа покажет в Китае три спектакля (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском театр оперы и балета озвучили гастрольные планы на сезон 2023/24. По словам генерального директора театра Анны Волк, уже есть договоренности о трех важных поездках, в том числе в Китай. «В начале апреля балет „Ярославна“ едет в Санкт-Петербург на фестиваль Dance Open. В апреле—мае практически на месяц балет уезжает на гастроли в Китай с тремя спектаклями „Жизель“, „Лебединое озеро“ и „Дон Кихот“. Еще мы планируем летом, в июле, что оркестр и солисты едут с концертными программами в Московскую филармонию», — рассказала Анна Волк на пресс-конференции, посвященной открытию 152-го сезона театра. Ранее URA.RU рассказывало, что театр оперы и балета продолжит работать без главного дирижера. Между тем в театр в качестве приглашенного дирижера возвращается Артем Абашев. В целом после реформы руководства Пермская опера готова представить «прекрасный сезон», отмечала министр культуры Пермского края Алла Платонова.

В Пермском театр оперы и балета озвучили гастрольные планы на сезон 2023/24. По словам генерального директора театра Анны Волк, уже есть договоренности о трех важных поездках, в том числе в Китай. «В начале апреля балет „Ярославна“ едет в Санкт-Петербург на фестиваль Dance Open. В апреле—мае практически на месяц балет уезжает на гастроли в Китай с тремя спектаклями „Жизель“, „Лебединое озеро“ и „Дон Кихот“. Еще мы планируем летом, в июле, что оркестр и солисты едут с концертными программами в Московскую филармонию», — рассказала Анна Волк на пресс-конференции, посвященной открытию 152-го сезона театра. Ранее URA.RU рассказывало, что театр оперы и балета продолжит работать без главного дирижера. Между тем в театр в качестве приглашенного дирижера возвращается Артем Абашев. В целом после реформы руководства Пермская опера готова представить «прекрасный сезон», отмечала министр культуры Пермского края Алла Платонова.