Челябинский мобилизованный более полугода отсутствовал на службе

16 апреля 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Военного отправили в колонию общего режима за самовольное оставление места службы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мобилизованный житель Челябинской области, самовольно покинув воинскую часть, более полугода уклонялся от несения службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, за это его осудили и отправили в колонию сроком на семь с половиной лет. «Суд рассмотрел уголовное дело в отношении призванного в рамках частичной мобилизации военнослужащего. По итогам рассмотрения дела суд пришел к выводу о виновности подсудимого в совершении преступлений, предусмотренных частями 5 и 3.1 статьи 337 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы на срок семь с половиной в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-слоужбе суда. В суде было установлено, что военнослужащий не являлся на службу в период с 11 апреля по 10 октября и с 24 ноября по 22 декабря прошлого года. Все это время он провел у себя дома в Ашинском районе. Там же он и был задержан сотрудниками военной полиции. Назначая наказание суд учел смягчающие обстоятельства, среди которых отсутствие у военного судимостей, положительные характеристики, признание вины и раскаяние в содеянном. Но с учетом характера и степени общественной опасности произошедшего, отправил мужчину за решетку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мобилизованный житель Челябинской области, самовольно покинув воинскую часть, более полугода уклонялся от несения службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, за это его осудили и отправили в колонию сроком на семь с половиной лет. «Суд рассмотрел уголовное дело в отношении призванного в рамках частичной мобилизации военнослужащего. По итогам рассмотрения дела суд пришел к выводу о виновности подсудимого в совершении преступлений, предусмотренных частями 5 и 3.1 статьи 337 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы на срок семь с половиной в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-слоужбе суда. В суде было установлено, что военнослужащий не являлся на службу в период с 11 апреля по 10 октября и с 24 ноября по 22 декабря прошлого года. Все это время он провел у себя дома в Ашинском районе. Там же он и был задержан сотрудниками военной полиции. Назначая наказание суд учел смягчающие обстоятельства, среди которых отсутствие у военного судимостей, положительные характеристики, признание вины и раскаяние в содеянном. Но с учетом характера и степени общественной опасности произошедшего, отправил мужчину за решетку.