Паводок, в том числе, поможет удобрить почву в Курганской области
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Большой объем воды из водохранилищ Тобола, который привел к паводку в Курганской области, положительно повлияет на пойму и нерест рыбы. Об этих и других плюсах URA.RU рассказал главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов.
Плюсы, которые возникают из-за паводка:
- в засушливых территориях обводняется пойма, что важно, например, на Урале;
- создаются условия для нереста рыбы;
- в водохранилища приходит много воды;
- вместе с водой в почве могут отложиться органические вещества, что ее удобрит;
- паводковая вода может смыть с почвы загрязняющие вещества. Но у этого есть и негативная сторона: при попадании в реку, эти вещества могут отравить воду, что отрицательно скажется на рыбе.
По данным на 18:00 16 апреля уровень воды в реке Тобол за два часа вырос на 16 см и достиг отметки в 768 см. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции сайте URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!