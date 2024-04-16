Природа Экология Почему вода, идущая из Казахстана — это подарок для Кургана. Список Наводнение увеличит количество рыбы в Курганской области 16 апреля 2024 в 18:40 Размер текста - 17 + Паводок, в том числе, поможет удобрить почву в Курганской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Большой объем воды из водохранилищ Тобола, который привел к паводку в Курганской области, положительно повлияет на пойму и нерест рыбы. Об этих и других плюсах URA.RU рассказал главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов. Плюсы, которые возникают из-за паводка: в засушливых территориях обводняется пойма, что важно, например, на Урале;

создаются условия для нереста рыбы;

в водохранилища приходит много воды;

вместе с водой в почве могут отложиться органические вещества, что ее удобрит;

паводковая вода может смыть с почвы загрязняющие вещества. Но у этого есть и негативная сторона: при попадании в реку, эти вещества могут отравить воду, что отрицательно скажется на рыбе. По данным на 18:00 16 апреля уровень воды в реке Тобол за два часа вырос на 16 см и достиг отметки в 768 см. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции сайте URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Большой объем воды из водохранилищ Тобола, который привел к паводку в Курганской области, положительно повлияет на пойму и нерест рыбы. Об этих и других плюсах URA.RU рассказал главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов. Плюсы, которые возникают из-за паводка: По данным на 18:00 16 апреля уровень воды в реке Тобол за два часа вырос на 16 см и достиг отметки в 768 см. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции сайте URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям