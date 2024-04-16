Почему вода, идущая из Казахстана — это подарок для Кургана. Список

Наводнение увеличит количество рыбы в Курганской области
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Перекрытие шоссе Тюнина. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
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Большой объем воды из водохранилищ Тобола, который привел к паводку в Курганской области, положительно повлияет на пойму и нерест рыбы. Об этих и других плюсах URA.RU рассказал главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов.

Плюсы, которые возникают из-за паводка:

  • в засушливых территориях обводняется пойма, что важно, например, на Урале;
  • создаются условия для нереста рыбы;
  • в водохранилища приходит много воды;
  • вместе с водой в почве могут отложиться органические вещества, что ее удобрит;
  • паводковая вода может смыть с почвы загрязняющие вещества. Но у этого есть и негативная сторона: при попадании в реку, эти вещества могут отравить воду, что отрицательно скажется на рыбе.

По данным на 18:00 16 апреля уровень воды в реке Тобол за два часа вырос на 16 см и достиг отметки в 768 см. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции сайте URA.RU.

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Большой объем воды из водохранилищ Тобола, который привел к паводку в Курганской области, положительно повлияет на пойму и нерест рыбы. Об этих и других плюсах URA.RU рассказал главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов. Плюсы, которые возникают из-за паводка: По данным на 18:00 16 апреля уровень воды в реке Тобол за два часа вырос на 16 см и достиг отметки в 768 см. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции сайте URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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