В Год семьи Текслер подарил молодоженам из МЧС на свадьбу телевизор

16 апреля 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер подарил молодоженам телевизор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Год семьи губернатор Челябинской области Алексей Текслер подарил молодоженам из МЧС на свадьбу телевизор. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Александр и Екатерина Гук служат в Челябинском пожарно-спасательном отряде. Он — заместитель начальника отряда, она — радиотелефонист. Молодоженов поздравили в Главном управлении, а также передали пожелания, напутственные слова и подарок от Алексея Текслера — новый телевизор», — уточнили в пресс-службе ведомства. О предстоящей свадьбе Текслер узнал 28 декабря на открытии отдельного поста 5-й пожарно-спасательной части в челябинском микрорайоне Чурилово. Глава региона взял предстоящее событие на заметку и решил сделать приятный сюрприз. Начальник Главного управления МЧС России по региону Юрий Буренко, поздравляя коллег, отметил символичность заключение брака в Год семьи и пожелал молодым благополучия и процветания. Молодожены с руководителем главка МЧС Юрием Буренко Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Год семьи губернатор Челябинской области Алексей Текслер подарил молодоженам из МЧС на свадьбу телевизор. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Александр и Екатерина Гук служат в Челябинском пожарно-спасательном отряде. Он — заместитель начальника отряда, она — радиотелефонист. Молодоженов поздравили в Главном управлении, а также передали пожелания, напутственные слова и подарок от Алексея Текслера — новый телевизор», — уточнили в пресс-службе ведомства. О предстоящей свадьбе Текслер узнал 28 декабря на открытии отдельного поста 5-й пожарно-спасательной части в челябинском микрорайоне Чурилово. Глава региона взял предстоящее событие на заметку и решил сделать приятный сюрприз. Начальник Главного управления МЧС России по региону Юрий Буренко, поздравляя коллег, отметил символичность заключение брака в Год семьи и пожелал молодым благополучия и процветания.