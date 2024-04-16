В Год семьи Текслер подарил молодоженам из МЧС на свадьбу телевизор

В Год семьи губернатор Челябинской области Алексей Текслер подарил молодоженам из МЧС на свадьбу телевизор. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Александр и Екатерина Гук служат в Челябинском пожарно-спасательном отряде. Он — заместитель начальника отряда, она — радиотелефонист. Молодоженов поздравили в Главном управлении, а также передали пожелания, напутственные слова и подарок от Алексея Текслера — новый телевизор», — уточнили в пресс-службе ведомства.
О предстоящей свадьбе Текслер узнал 28 декабря на открытии отдельного поста 5-й пожарно-спасательной части в челябинском микрорайоне Чурилово. Глава региона взял предстоящее событие на заметку и решил сделать приятный сюрприз. Начальник Главного управления МЧС России по региону Юрий Буренко, поздравляя коллег, отметил символичность заключение брака в Год семьи и пожелал молодым благополучия и процветания.
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