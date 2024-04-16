В Год семьи Текслер подарил молодоженам из МЧС на свадьбу телевизор

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Заседании Правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер подарил молодоженам телевизор Фото:

В Год семьи губернатор Челябинской области Алексей Текслер подарил молодоженам из МЧС на свадьбу телевизор. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Александр и Екатерина Гук служат в Челябинском пожарно-спасательном отряде. Он — заместитель начальника отряда, она — радиотелефонист. Молодоженов поздравили в Главном управлении, а также передали пожелания, напутственные слова и подарок от Алексея Текслера — новый телевизор», — уточнили в пресс-службе ведомства.

О предстоящей свадьбе Текслер узнал 28 декабря на открытии отдельного поста 5-й пожарно-спасательной части в челябинском микрорайоне Чурилово. Глава региона взял предстоящее событие на заметку и решил сделать приятный сюрприз. Начальник Главного управления МЧС России по региону Юрий Буренко, поздравляя коллег, отметил символичность заключение брака в Год семьи и пожелал молодым благополучия и процветания.

Молодожены с руководителем главка МЧС Юрием Буренко
Молодожены с руководителем главка МЧС Юрием Буренко
Фото:

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В Год семьи губернатор Челябинской области Алексей Текслер подарил молодоженам из МЧС на свадьбу телевизор. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Александр и Екатерина Гук служат в Челябинском пожарно-спасательном отряде. Он — заместитель начальника отряда, она — радиотелефонист. Молодоженов поздравили в Главном управлении, а также передали пожелания, напутственные слова и подарок от Алексея Текслера — новый телевизор», — уточнили в пресс-службе ведомства. О предстоящей свадьбе Текслер узнал 28 декабря на открытии отдельного поста 5-й пожарно-спасательной части в челябинском микрорайоне Чурилово. Глава региона взял предстоящее событие на заметку и решил сделать приятный сюрприз. Начальник Главного управления МЧС России по региону Юрий Буренко, поздравляя коллег, отметил символичность заключение брака в Год семьи и пожелал молодым благополучия и процветания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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