Конкурс «Арабеск» пройдет без артистов Пермского театра оперы и балета

Артисты Пермского театра оперы и балета на конкурсную сцену «Арабеска» не выйдут Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Артисты Пермского театра оперы и балета не заявились на XVIII Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск—2024», который стартует в Перми 16 апреля. В смотре примут участие более 200 артистов и хореографов из 14 стран и 26 городов России. Но представителей Пермского театра оперы и балета среди них не будет, так как балетная труппа в эти дни планировала гастролировать в Китае, пояснили URA.RU в театре.

«Действительно, артисты Пермского театра оперы и балета в этом году не принимают участие в конкурсе, так как планировалось, что в апреле—мае вся труппа будет на гастролях в Китае. Предполагалось, что там будут показаны несколько „больших“ постановок, что требовало участия всех артистов», — сообщил собеседник URA.RU. Ранее стало известно, что гастроли пермяков в Китае не состоятся. От них отказалась принимающая сторона.

Конкурс «Арабеск» стартует на сцене Пермского театра оперы и балета 16 апреля. Конкурсная программа и серия специальных концертов продлится по 28 апреля. Среди участников артисты из России, Бразилии, Армении, Беларуси, Казахстана, Монголии, Кореи, Франции, Японии и других стран.