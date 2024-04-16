Дубай заливает дождем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Искусственные спутники Земли, сайт Роскосмоса. Москва, дубай, оаэ, пальм-джумейра
Сильные дожди в Дубае привели к затоплению улиц Фото:

В Дубае прошли сильные дожди, которые привели к затоплению города. Об этом пишет издание Khaleej Times.

«На Дубай обрушились сильные дожди», — говорится в материале. Там добавили, что национальное управление по чрезвычайным ситуациям призвало местных жителей оставаться дома из-за неблагоприятной погоды.

Некоторые дороги были закрыты из-за наводнений, а в аэропорту Дубая 17 рейсов были перенаправлены или отложены. Станция метро Onpassive оказалась затоплена. Ассоциация футбола ОАЭ объявила об отмене всех запланированных на 16 апреля матчей, заключили в издании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Дубае прошли сильные дожди, которые привели к затоплению города. Об этом пишет издание Khaleej Times. «На Дубай обрушились сильные дожди», — говорится в материале. Там добавили, что национальное управление по чрезвычайным ситуациям призвало местных жителей оставаться дома из-за неблагоприятной погоды. Некоторые дороги были закрыты из-за наводнений, а в аэропорту Дубая 17 рейсов были перенаправлены или отложены. Станция метро Onpassive оказалась затоплена. Ассоциация футбола ОАЭ объявила об отмене всех запланированных на 16 апреля матчей, заключили в издании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...