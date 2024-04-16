Дубай заливает дождем. Видео

16 апреля 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Сильные дожди в Дубае привели к затоплению улиц Фото: Пресс-служба Роскосмоса В Дубае прошли сильные дожди, которые привели к затоплению города. Об этом пишет издание Khaleej Times. «На Дубай обрушились сильные дожди», — говорится в материале. Там добавили, что национальное управление по чрезвычайным ситуациям призвало местных жителей оставаться дома из-за неблагоприятной погоды. Некоторые дороги были закрыты из-за наводнений, а в аэропорту Дубая 17 рейсов были перенаправлены или отложены. Станция метро Onpassive оказалась затоплена. Ассоциация футбола ОАЭ объявила об отмене всех запланированных на 16 апреля матчей, заключили в издании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Дубае прошли сильные дожди, которые привели к затоплению города. Об этом пишет издание Khaleej Times. «На Дубай обрушились сильные дожди», — говорится в материале. Там добавили, что национальное управление по чрезвычайным ситуациям призвало местных жителей оставаться дома из-за неблагоприятной погоды. Некоторые дороги были закрыты из-за наводнений, а в аэропорту Дубая 17 рейсов были перенаправлены или отложены. Станция метро Onpassive оказалась затоплена. Ассоциация футбола ОАЭ объявила об отмене всех запланированных на 16 апреля матчей, заключили в издании.