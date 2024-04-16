Новым руководителем варненской полиции стал подполковник Денис Гладышев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков назначил нового руководителя варненской полиции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главка, им стал подполковник Денис Гладышев.

«Территориальный орган внутренних дел возглавил подполковник полиции Денис Гладышев. Начальник главка Михаил Скоков лично представил его коллективу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Скоков поздравил коллектив с назначением нового руководителя. А обращаясь к Гладышеву, акцентировал внимание на создании комфортных условий несения службы подчиненными сотрудниками, определил приоритетные направления в работе в условиях современной реальности. Гладышев в ответном слове поблагодарил начальника главка за доверие, заверив, что постарается выполнить все поставленные задачи.

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков (в центре) представил коллективу варненской полиции нового руководителя в лице Дениса Гладышева (слева) Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области