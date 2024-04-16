Челябинский генерал МВД представил нового руководителя варненской полиции. Фото

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Заседание Общественной палаты Свердловской области. Екатеринбург, мвд, погоны, подполковник, полиция, гибдд, дпс
Новым руководителем варненской полиции стал подполковник Денис Гладышев Фото:
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Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков назначил нового руководителя варненской полиции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главка, им стал подполковник Денис Гладышев.

«Территориальный орган внутренних дел возглавил подполковник полиции Денис Гладышев. Начальник главка Михаил Скоков лично представил его коллективу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Скоков поздравил коллектив с назначением нового руководителя. А обращаясь к Гладышеву, акцентировал внимание на создании комфортных условий несения службы подчиненными сотрудниками, определил приоритетные направления в работе в условиях современной реальности. Гладышев в ответном слове поблагодарил начальника главка за доверие, заверив, что постарается выполнить все поставленные задачи.

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков (в центре) представил коллективу варненской полиции нового руководителя в лице Дениса Гладышева (слева)
Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков (в центре) представил коллективу варненской полиции нового руководителя в лице Дениса Гладышева (слева)
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Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков назначил нового руководителя варненской полиции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главка, им стал подполковник Денис Гладышев. «Территориальный орган внутренних дел возглавил подполковник полиции Денис Гладышев. Начальник главка Михаил Скоков лично представил его коллективу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Скоков поздравил коллектив с назначением нового руководителя. А обращаясь к Гладышеву, акцентировал внимание на создании комфортных условий несения службы подчиненными сотрудниками, определил приоритетные направления в работе в условиях современной реальности. Гладышев в ответном слове поблагодарил начальника главка за доверие, заверив, что постарается выполнить все поставленные задачи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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