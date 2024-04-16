В Екатеринбурге загорелась пилорама. Фото, видео

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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, учения мчс, областная больница
Площадь пожара достигла 150 квадратных метров Фото:

В екатеринбургском поселке Исток днем 16 апреля загорелся цех на пилораме. На тушение пожара прибыли 17 специалистов, рассказали URA.RU очевидцы происшествия.

«К месту пожара были направлены спецподразделения. По прибытию к месту вызова установлено, что открытым пламенем горит неэксплуатируемый цех на территории пилорамы. Площадь пожара составила 150 квадратных метров», — сказал старший помощник начальника дежурной смены Алексей Неганов.

По его словам, в тушении приняли участие четыре единицы спецтехники и 17 человек личного состава. «Причина пожара будет установлена органами дознания», — отметил спасатель.

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В екатеринбургском поселке Исток днем 16 апреля загорелся цех на пилораме. На тушение пожара прибыли 17 специалистов, рассказали URA.RU очевидцы происшествия. «К месту пожара были направлены спецподразделения. По прибытию к месту вызова установлено, что открытым пламенем горит неэксплуатируемый цех на территории пилорамы. Площадь пожара составила 150 квадратных метров», — сказал старший помощник начальника дежурной смены Алексей Неганов. По его словам, в тушении приняли участие четыре единицы спецтехники и 17 человек личного состава. «Причина пожара будет установлена органами дознания», — отметил спасатель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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