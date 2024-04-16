В екатеринбургском поселке Исток днем 16 апреля загорелся цех на пилораме. На тушение пожара прибыли 17 специалистов, рассказали URA.RU очевидцы происшествия.
«К месту пожара были направлены спецподразделения. По прибытию к месту вызова установлено, что открытым пламенем горит неэксплуатируемый цех на территории пилорамы. Площадь пожара составила 150 квадратных метров», — сказал старший помощник начальника дежурной смены Алексей Неганов.
По его словам, в тушении приняли участие четыре единицы спецтехники и 17 человек личного состава. «Причина пожара будет установлена органами дознания», — отметил спасатель.
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