В Екатеринбурге загорелась пилорама. Фото, видео

16 апреля 2024 в 19:11 Размер текста - 17 +

Площадь пожара достигла 150 квадратных метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В екатеринбургском поселке Исток днем 16 апреля загорелся цех на пилораме. На тушение пожара прибыли 17 специалистов, рассказали URA.RU очевидцы происшествия. «К месту пожара были направлены спецподразделения. По прибытию к месту вызова установлено, что открытым пламенем горит неэксплуатируемый цех на территории пилорамы. Площадь пожара составила 150 квадратных метров», — сказал старший помощник начальника дежурной смены Алексей Неганов. По его словам, в тушении приняли участие четыре единицы спецтехники и 17 человек личного состава. «Причина пожара будет установлена органами дознания», — отметил спасатель. Фото: ИА «Ночные Новости» Фото: ИА «Ночные Новости» Фото: ИА «Ночные Новости» Фото: ИА «Ночные Новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском поселке Исток днем 16 апреля загорелся цех на пилораме. На тушение пожара прибыли 17 специалистов, рассказали URA.RU очевидцы происшествия. «К месту пожара были направлены спецподразделения. По прибытию к месту вызова установлено, что открытым пламенем горит неэксплуатируемый цех на территории пилорамы. Площадь пожара составила 150 квадратных метров», — сказал старший помощник начальника дежурной смены Алексей Неганов. По его словам, в тушении приняли участие четыре единицы спецтехники и 17 человек личного состава. «Причина пожара будет установлена органами дознания», — отметил спасатель.