В Перми бизнесмен и сотрудница вуза за деньги незаконно помогали мигрантам

Задержанные за деньги помогали мигрантам незаконно находиться в РФ Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Перми задержали группу лиц, которые организовали незаконное пребывание на территории РФ иностранных граждан. Мигрантам за деньги незаконно помогали сдать тесты по русскому языку и истории РФ. В преступной схеме участвовали индивидуальный предприниматель и сотрудница одного из вузов города.

«Предприниматель принял от иностранных граждан паспорта, миграционные карты и деньги, после чего направил их к женщине, работающей специалистом в одном из вузов. Обвиняемая осуществила процесс тестирования иностранцев с нарушением требований закона. Отразила в экзаменационных материалах данные, не соответствующие реальному уровню знаний тестируемых. После направила заведомо недостоверные материалы в учебное заведение для обработки результатов», — сообщает сайт СУ СК РФ по Пермскому краю.

Своими действиями фигуранты уголовного дела обеспечили получение иностранцами фиктивных сертификатов. Эти документы позволяли оформить трудовые патенты, предоставляющие право находиться в РФ более 90 суток непрерывно. Тем самым обвиняемые организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории России. По местам жительства и работы задержанных проведены обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения.