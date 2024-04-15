Фасады домов в городе ЯНАО распишет любимчик свердловской элиты

Художественную роспись фасадов в рамках подготовки и проведения Фестиваля уличного дизайна YAM (ural)AL в Ноябрьске (ЯНАО) выполнит популярный в Екатеринбурге художник-граффитист Дмитрий Чабанов. Как сообщало агентство URA.RU, заказчик (городской Дворец культуры и кино «Русь») искал исполнителя посредством аукциона.
В документации лота указывается, что заказчик намерен был провести аукцион с участием единственного поставщика — ИП «Чабанов Дмитрий Сергеевич». Начальная цена контракта — 3,6 млн рублей.
Дмитрий Чабанов — популярный в Екатеринбурге художник стрит-арта, один из фронтменов городского Фестиваля STENOGRAFFIA. Чабанов неоднократно работал с екатеринбургскими миллиардерами, получал гранты от мэра столицы Урала Алексея Орлова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Как ранее сообщало URA.RU, заказчик предлагал исполнителю контракта три темы: «Родина моя — Россия», «Семья» и «Сбереги Ямал». Таким образом городские власти намерены популяризировать мурал-арт как вид монументального искусства через формирование позитивного облика Ноябрьска.
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Художественную роспись фасадов в рамках подготовки и проведения Фестиваля уличного дизайна YAM (ural)AL в Ноябрьске (ЯНАО) выполнит популярный в Екатеринбурге художник-граффитист Дмитрий Чабанов. Как сообщало агентство URA.RU, заказчик (городской Дворец культуры и кино «Русь») искал исполнителя посредством аукциона. В документации лота указывается, что заказчик намерен был провести аукцион с участием единственного поставщика — ИП «Чабанов Дмитрий Сергеевич». Начальная цена контракта — 3,6 млн рублей. Дмитрий Чабанов — популярный в Екатеринбурге художник стрит-арта, один из фронтменов городского Фестиваля STENOGRAFFIA. Чабанов неоднократно работал с екатеринбургскими миллиардерами, получал гранты от мэра столицы Урала Алексея Орлова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Как ранее сообщало URA.RU, заказчик предлагал исполнителю контракта три темы: «Родина моя — Россия», «Семья» и «Сбереги Ямал». Таким образом городские власти намерены популяризировать мурал-арт как вид монументального искусства через формирование позитивного облика Ноябрьска.