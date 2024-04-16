Что ни в коем случае нельзя разогревать в микроволновке

Химик Дорохов: безопасная для микроволновки посуда маркирована цифрой «5»

16 апреля 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

Не рекомендуется разогревать в микроволновке вареные яйца в скорлупе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Микроволновая печь стала незаменимым помощником на кухне, экономя время и силы. Однако некоторые продукты и вещи при разогреве в СВЧ могут не только потерять свои полезные свойства, но и стать опасными. URA.RU приводит список продуктов и вещей, которые могут привести к опасным последствиям, если их разогреть в микроволновой печи. Список продуктов, которые нельзя разогревать в микроволновке Вареные яйца в скорлупе Разогрев вареных яиц в скорлупе может привести к их взрыву из-за образования пара внутри. Чтобы избежать этого, перед разогревом яйца следует очистить от скорлупы и порезать. Рыба При повторном нагревании рыба становится сухой и жесткой. Кроме того, жирные сорта рыбы, такие как лосось, могут издавать неприятный запах, что особенно нежелательно при разогреве в общественных местах, например, в офисе. Кофе Разогрев кофе в микроволновке придает неприятный вкус. Лучше всего поддерживать кофе горячим в термосе или приготовить напиток в свежем виде. Рис Рис содержит споры Bacillus cereus, которые могут вызвать пищевое отравление. Рекомендуется готовить рис только на один раз из-за риска отравления и съедать его сразу. Корнеплоды и зелень Зелень и корнеплоды содержат нитраты, которые могут превращаться в нитрозамины при нагреве — опасные канцерогены. Поэтому такие продукты не стоит разогревать в микроволновке. Диетические напитки с заменителем сахара Аспартам, который содержится в диетических напитках, при нагревании превращается в формальдегид. Он чрезвычайно опасен для здоровья и может привести к летальному исходу у маленьких детей. Предметы, которые нельзя ставить в микроволновку Фольга и контейнеры из фольги. Металлическая фольга отражает микроволны, что может привести к возгоранию и поломке печи.

Металлическая посуда. Посуда из металла может начать искриться при нагреве в микроволновую печь.

Тарелки и чашки с позолотой. Металлические элементы в узорах позолотой посуды также несут в себе опасность.

Советский фарфор. Такая посуда может содержать тяжелые металлы, которые начинают выделяться при нагревании.

Герметично закрытые емкости. Такие контейнеры могут взорваться под давлением пара.

Пластиковая посуда без специальной маркировки. Пластик под воздействием температуры может плавиться и выделять токсины. При использовании пластиковой посуды в микроволновой печи обращайте внимание на маркировку, чтобы избежать вреда для здоровья. Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов заявил, что маркировка с цифрой «5» говорит о безопасности для разогрева в микроволновке.

Бумажные пакеты и посуда из переработанной бумаги также запрещены к нагреванию из-за потенциального содержания токсинов. Особенно это касается коричневых бумажных пакетов из магазинов.

Деревянная посуда. Дерево под воздействием микроволн может загореться.

Хрусталь. Хрустальные изделия не предназначены для использования в микроволновой печи и могут лопнуть или разрушиться.

Дешевая китайская керамика. Такая керамика может содержать опасные для здоровья элементы, выделяющиеся при нагревании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Микроволновая печь стала незаменимым помощником на кухне, экономя время и силы. Однако некоторые продукты и вещи при разогреве в СВЧ могут не только потерять свои полезные свойства, но и стать опасными. URA.RU приводит список продуктов и вещей, которые могут привести к опасным последствиям, если их разогреть в микроволновой печи. Разогрев вареных яиц в скорлупе может привести к их взрыву из-за образования пара внутри. Чтобы избежать этого, перед разогревом яйца следует очистить от скорлупы и порезать. При повторном нагревании рыба становится сухой и жесткой. Кроме того, жирные сорта рыбы, такие как лосось, могут издавать неприятный запах, что особенно нежелательно при разогреве в общественных местах, например, в офисе. Разогрев кофе в микроволновке придает неприятный вкус. Лучше всего поддерживать кофе горячим в термосе или приготовить напиток в свежем виде. Рис содержит споры Bacillus cereus, которые могут вызвать пищевое отравление. Рекомендуется готовить рис только на один раз из-за риска отравления и съедать его сразу. Зелень и корнеплоды содержат нитраты, которые могут превращаться в нитрозамины при нагреве — опасные канцерогены. Поэтому такие продукты не стоит разогревать в микроволновке. Аспартам, который содержится в диетических напитках, при нагревании превращается в формальдегид. Он чрезвычайно опасен для здоровья и может привести к летальному исходу у маленьких детей.