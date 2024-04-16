Что ни в коем случае нельзя разогревать в микроволновке

Микроволновая печь стала незаменимым помощником на кухне, экономя время и силы. Однако некоторые продукты и вещи при разогреве в СВЧ могут не только потерять свои полезные свойства, но и стать опасными. URA.RU приводит список продуктов и вещей, которые могут привести к опасным последствиям, если их разогреть в микроволновой печи.
Список продуктов, которые нельзя разогревать в микроволновке
Вареные яйца в скорлупе
Разогрев вареных яиц в скорлупе может привести к их взрыву из-за образования пара внутри. Чтобы избежать этого, перед разогревом яйца следует очистить от скорлупы и порезать.
Рыба
При повторном нагревании рыба становится сухой и жесткой. Кроме того, жирные сорта рыбы, такие как лосось, могут издавать неприятный запах, что особенно нежелательно при разогреве в общественных местах, например, в офисе.
Кофе
Разогрев кофе в микроволновке придает неприятный вкус. Лучше всего поддерживать кофе горячим в термосе или приготовить напиток в свежем виде.
Рис
Рис содержит споры Bacillus cereus, которые могут вызвать пищевое отравление. Рекомендуется готовить рис только на один раз из-за риска отравления и съедать его сразу.
Корнеплоды и зелень
Зелень и корнеплоды содержат нитраты, которые могут превращаться в нитрозамины при нагреве — опасные канцерогены. Поэтому такие продукты не стоит разогревать в микроволновке.
Диетические напитки с заменителем сахара
Аспартам, который содержится в диетических напитках, при нагревании превращается в формальдегид. Он чрезвычайно опасен для здоровья и может привести к летальному исходу у маленьких детей.
Предметы, которые нельзя ставить в микроволновку
- Фольга и контейнеры из фольги. Металлическая фольга отражает микроволны, что может привести к возгоранию и поломке печи.
- Металлическая посуда. Посуда из металла может начать искриться при нагреве в микроволновую печь.
- Тарелки и чашки с позолотой. Металлические элементы в узорах позолотой посуды также несут в себе опасность.
- Советский фарфор. Такая посуда может содержать тяжелые металлы, которые начинают выделяться при нагревании.
- Герметично закрытые емкости. Такие контейнеры могут взорваться под давлением пара.
- Пластиковая посуда без специальной маркировки. Пластик под воздействием температуры может плавиться и выделять токсины. При использовании пластиковой посуды в микроволновой печи обращайте внимание на маркировку, чтобы избежать вреда для здоровья. Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов заявил, что маркировка с цифрой «5» говорит о безопасности для разогрева в микроволновке.
- Бумажные пакеты и посуда из переработанной бумаги также запрещены к нагреванию из-за потенциального содержания токсинов. Особенно это касается коричневых бумажных пакетов из магазинов.
- Деревянная посуда. Дерево под воздействием микроволн может загореться.
- Хрусталь. Хрустальные изделия не предназначены для использования в микроволновой печи и могут лопнуть или разрушиться.
- Дешевая китайская керамика. Такая керамика может содержать опасные для здоровья элементы, выделяющиеся при нагревании.
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