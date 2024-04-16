Тобол в Кургане поднялся почти до 8 метров. Скрин

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Курган готовится к пику паводка
Курган готовится к пику паводка Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане на реке Тобол уровень воды вырос до 774 сантиметров (+ 6 см за два часа). Об этом сообщается на геопортале региона.

«Уровень воды в реке Тобол на 20:00 16 апреля составляет 768 см (+16 см за два часа). До опасного явления — 76 см», — указано на сайте. В селе Бараба Кетовского округа, откуда идет волна паводка на Курган — 384 см (+ 1 см).

Ранее URA.RU писало, что в Кургане большая вода топит микрорайоны города, идет срочная эвакуация людей. Из-за тяжелой обстановки в регион с повторным визитом прилетел министр МЧС Александр Куренков. Он вместе с губернатором Вадимом Шумковым обсудил ситуацию с паводком и осмотрел дамбу на набережной. Вся актуальная информация о наводнении в Курганской области — в онлайн-трансляции URA.RU.

Уровень Тобола в Кургане почти 8 метров
Уровень Тобола в Кургане почти 8 метров

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В Кургане на реке Тобол уровень воды вырос до 774 сантиметров (+ 6 см за два часа). Об этом сообщается на геопортале региона. «Уровень воды в реке Тобол на 20:00 16 апреля составляет 768 см (+16 см за два часа). До опасного явления — 76 см», — указано на сайте. В селе Бараба Кетовского округа, откуда идет волна паводка на Курган — 384 см (+ 1 см). Ранее URA.RU писало, что в Кургане большая вода топит микрорайоны города, идет срочная эвакуация людей. Из-за тяжелой обстановки в регион с повторным визитом прилетел министр МЧС Александр Куренков. Он вместе с губернатором Вадимом Шумковым обсудил ситуацию с паводком и осмотрел дамбу на набережной. Вся актуальная информация о наводнении в Курганской области — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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