В Кургане на реке Тобол уровень воды вырос до 774 сантиметров (+ 6 см за два часа). Об этом сообщается на геопортале региона.
«Уровень воды в реке Тобол на 20:00 16 апреля составляет 768 см (+16 см за два часа). До опасного явления — 76 см», — указано на сайте. В селе Бараба Кетовского округа, откуда идет волна паводка на Курган — 384 см (+ 1 см).
Ранее URA.RU писало, что в Кургане большая вода топит микрорайоны города, идет срочная эвакуация людей. Из-за тяжелой обстановки в регион с повторным визитом прилетел министр МЧС Александр Куренков. Он вместе с губернатором Вадимом Шумковым обсудил ситуацию с паводком и осмотрел дамбу на набережной. Вся актуальная информация о наводнении в Курганской области — в онлайн-трансляции URA.RU.
Уровень Тобола в Кургане почти 8 метров
Скрин: Геоинформационный портал Курганской области
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В Кургане на реке Тобол уровень воды вырос до 774 сантиметров (+ 6 см за два часа). Об этом сообщается на геопортале региона. «Уровень воды в реке Тобол на 20:00 16 апреля составляет 768 см (+16 см за два часа). До опасного явления — 76 см», — указано на сайте. В селе Бараба Кетовского округа, откуда идет волна паводка на Курган — 384 см (+ 1 см). Ранее URA.RU писало, что в Кургане большая вода топит микрорайоны города, идет срочная эвакуация людей. Из-за тяжелой обстановки в регион с повторным визитом прилетел министр МЧС Александр Куренков. Он вместе с губернатором Вадимом Шумковым обсудил ситуацию с паводком и осмотрел дамбу на набережной. Вся актуальная информация о наводнении в Курганской области — в онлайн-трансляции URA.RU.