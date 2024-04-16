Природа Погода Тобол в Кургане поднялся почти до 8 метров. Скрин 16 апреля 2024 в 20:19 Размер текста - 17 + Курган готовится к пику паводка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане на реке Тобол уровень воды вырос до 774 сантиметров (+ 6 см за два часа). Об этом сообщается на геопортале региона. «Уровень воды в реке Тобол на 20:00 16 апреля составляет 768 см (+16 см за два часа). До опасного явления — 76 см», — указано на сайте. В селе Бараба Кетовского округа, откуда идет волна паводка на Курган — 384 см (+ 1 см). Ранее URA.RU писало, что в Кургане большая вода топит микрорайоны города, идет срочная эвакуация людей. Из-за тяжелой обстановки в регион с повторным визитом прилетел министр МЧС Александр Куренков. Он вместе с губернатором Вадимом Шумковым обсудил ситуацию с паводком и осмотрел дамбу на набережной. Вся актуальная информация о наводнении в Курганской области — в онлайн-трансляции URA.RU. Уровень Тобола в Кургане почти 8 метров Скрин: Геоинформационный портал Курганской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане на реке Тобол уровень воды вырос до 774 сантиметров (+ 6 см за два часа). Об этом сообщается на геопортале региона. «Уровень воды в реке Тобол на 20:00 16 апреля составляет 768 см (+16 см за два часа). До опасного явления — 76 см», — указано на сайте. В селе Бараба Кетовского округа, откуда идет волна паводка на Курган — 384 см (+ 1 см). Ранее URA.RU писало, что в Кургане большая вода топит микрорайоны города, идет срочная эвакуация людей. Из-за тяжелой обстановки в регион с повторным визитом прилетел министр МЧС Александр Куренков. Он вместе с губернатором Вадимом Шумковым обсудил ситуацию с паводком и осмотрел дамбу на набережной. Вся актуальная информация о наводнении в Курганской области — в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям